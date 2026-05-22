Der chinesische Photovoltaik-Hersteller hat sein Speicherportfolio "Longi One" in Frankfurt offiziell vorgestellt. Mit den Systemen "OmniCube-L233" und "Hi-MO One Pro" will Longi die unterschiedlichen Anforderungen gewerblicher, industrieller und hybrider Energiesysteme erfüllen. Bei einem offiziellen Launch-Event hat Longi Solar sein Speicherportfolio "Longi One" am Donnerstag offiziell im DACH-Raum vorgestellt. Die Plattform kombiniert dem Unternehmen zufolge Energiemanagement (EMS), Batteriemanagement (BMS), Leistungsumwandlung (PCS), Thermomanagement sowie die patentierte Sicherheitstechnologie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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