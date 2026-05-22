EQS-News: Müller - Die lila Logistik SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Müller - Die lila Logistik SE
|Ferdinand-Porsche-Str. 6
|74354 Besigheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 7143 810-0
|E-Mail:
|info@lila-logistik.com
|Internet:
|https://www.lila-logistik.com/de/
|ISIN:
|DE0006214687
|WKN:
|621468
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2332436 22.05.2026 CET/CEST