EQS-News: Meta Wolf AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Meta Wolf AG
|Bahnhofstr. 15
|99448 Kranichfeld
|Deutschland
|Telefon:
|+49 36450 330
|E-Mail:
|sandy.moeser@metawolf.com
|Internet:
|https://www.metawolf.com
|ISIN:
|DE000A254203
|WKN:
|A25420
|Börsen:
|Xetra, MIC: XETR
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2332440 22.05.2026 CET/CEST