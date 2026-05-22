EQS-News: ADLER Group S.A.
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ADLER Group S.A.
|55 Allée Scheffer
|2520 Luxembourg
|Luxemburg
|E-Mail:
|info@adler-group.com
|Internet:
|https://www.adler-group.com/en/investors/corporate-governance/general-meeting
|ISIN:
|LU1250154413, LU2900363131
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2332442 22.05.2026 CET/CEST