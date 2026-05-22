Nach dem 200 Prozent-Gewinnplus hängt die Techwelt an den Lippen des KI-Königs. Wo zündet die Künstliche Intelligenz als nächstes ein Wachstumsfeuerwerk und wie stark bleibt das Momentum? Einige Aussagen im Analystencall lassen aufhorchen - und KI-Jungstar Anthropic rückt immer mehr in den Mittelpunkt.Amazon, Meta und Alphabet vervielfachten zuletzt jedes Jahr ihre KI-Investments. Wie geht es weiter - und was, wenn ein großer Player vom Gas geht? Jensen Huang hat darauf eine spannende Antwort gegeben.250.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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