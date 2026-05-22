Richemont hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz gesteigert, doch an der Börse überwog zunächst die Skepsis. Vor allem das weiterhin schwächelnde Uhrensegment sorgt bei Anlegern für neue Diskussionen über die Dynamik im globalen Luxusmarkt.Schmuckgeschäft stützt Richemont Der Schweizer Luxusgüterkonzern steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 per Ende März um fünf Prozent auf 22,4 Milliarden Euro. Wachstumstreiber blieb erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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