Eine zunehmende Zahl von Solaranlagen ohne Netzanschluss sowie steigende Strompreise sorgen für eine starke Nachfrage nach der Energiedienstleistungsplattform von Otovo

Otovo ASA ("Otovo"), ein weltweit führender Energiedienstleister für Privat- und Gewerbekunden, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mittlerweile 30.000 Kunden in den USA und Europa erreicht hat. Insgesamt 20.000 Kunden haben sich für Otovo Care angemeldet, den mitgliederbasierten Energieservice des Unternehmens für Privathaushalte und Gewerbekunden, der auf Otovos branchenführender KI-Plattform Endurance basiert.

"Dass wir in weniger als einem Jahr 30.000 Kunden erreicht haben, ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass Haus- und Geschäftseigentümer ihre Stromversorgungssysteme schätzen", sagte William J. (John) Berger, CEO von Otovo. "Die "Solar-Service-Krise", durch die Millionen von Energiesystemen ohne Betreuung bleiben, sorgt für großes Interesse an unserem Otovo Care-Mitgliedschaftsprogramm. Jeden Tag, an dem Ihre Stromversorgung zu Hause oder in Ihrem Unternehmen ausfällt, werfen Sie Geld zum Fenster hinaus. Die Plattform für schnellen Kundendienst von Otovo sorgt dafür, dass Ihr Betrieb reibungslos läuft und Ihre Investition sich auszahlt."

Das rasante Wachstum des Marktes für Solaranlagen für Privathaushalte führte zu einer wachsenden Zahl "verwaisten" Solaranlagen Anlagen, die ohne Support bleiben, wenn die ursprünglichen Anbieter den Markt verlassen oder ihren Servicebetrieb einstellen. Diese "Solar-Service-Krise" hat dazu geführt, dass Millionen von Haus- und Geschäftseigentümern keine Möglichkeit mehr haben, ihre Hauptstromquelle zu warten oder instand zu halten.

"Haus- und Geschäftseigentümer erkennen zunehmend, dass der Besitz einer Solaranlage nicht mit der Installation endet", sagte Berger. "Wir haben uns rasch zum führenden Dienstleister für Privat- und Geschäftskunden entwickelt. Die doppelte Belastung durch explodierende Energiepreise und mangelnden Service hat eine Marktlücke geschaffen, die Otovo nun schließen wird."

Otovo bietet Unterstützung für Energiesysteme in den Bereichen Solarenergie, Batterien und Generatoren. Zum Kundenstamm des Unternehmens zählen sowohl Kunden, die einmalige Reparaturen in Anspruch nehmen, als auch solche, die sich für das Otovo Care-Mitgliedschaftsprogramm anmelden. Otovo Care wurde entwickelt, um Haus- und Geschäftseigentümern dabei zu helfen, Energieeinsparungen zu sichern, unerwartete Ausfallzeiten zu vermeiden und den langfristigen Wert ihrer Investition in die Stromversorgung zu maximieren.

Die firmeneigene KI-Plattform "Endurance" des Unternehmens überwacht kontinuierlich die Kundensysteme, erkennt Leistungsprobleme in Echtzeit und koordiniert den Einsatz von Servicetechnikern sowie Reparaturen. Die Plattform trägt dazu bei, Ausfallzeiten zu reduzieren, Wartungskosten zu senken und die Erfolgsquote bei Reparaturen beim ersten Besuch zu verbessern. Endurance ermittelt die Ursache des Problems, bevor Otovo seine hochqualifizierten Techniker entsendet, und bietet den Kunden so einen optimierten Service, der die Reaktionszeit verkürzt und die Kosten senkt.

Die umfassenden Energielösungen für Privathaushalte von Otovo werden über eine integrierte Plattform bereitgestellt, die Stromversorgung, professionellen Service und Wartung sowie die Optimierung des intelligenten Stromnetzes über ein virtuelles Kraftwerk (VPP) vereint. Hausbesitzer profitieren von einer zuverlässigen Stromversorgung und einem zuverlässigen Service durch einen einzigen vertrauenswürdigen Partner.

Über Otovo

Otovo ist ein technologieorientiertes Energiedienstleistungsunternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten. Wir vereinen die Echtzeit-Überwachung von Anlagen, schnelle Reparaturen, eine zuverlässige Stromversorgung und die Netzintegration zu einem einzigen, nahtlosen Service und bieten so maximalen Service bei minimalen Kosten. Endurance, die branchenführende KI-Plattform von Otovo, überwacht kontinuierlich die in Privathaushalten und Unternehmen installierten Geräte, optimiert den gesamten Serviceprozess von der Problemerkennung bis zur Lösung und koordiniert Reparaturen rund um die Uhr. "Your Power, Backed by Ours." Otovo ist an der Euronext Oslo unter dem Tickersymbol OTOVO notiert. Besuchen Sie uns unter otovo.com.

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