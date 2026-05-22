New York - Die US-Börsen sind am Freitag mit weiteren Gewinnen in den letzten Handelstag vor dem langen Wochenende gestartet. Beim Leitindex Dow Jones Industrial reichte es sogar für ein Rekordhoch. Die Aktienkurse profitierten von den hartnäckigen Hoffnungen auf eine friedliche Beendigung des Iran-Kriegs, zuletzt eher robusten Konjunkturdaten sowie der anhaltenden Euphorie mit Blick auf das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI). Im frühen Handel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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