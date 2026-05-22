Die Stadt Borken, der Kreis Borken und die Stadtwerke Borken planen den Aufbau eines kalten Nahwärmenetzes auf Basis von Abwasserwärme. Das Bundesumweltministerium stellt dafür Fördermittel in Höhe von rund 6,1 Millionen Euro bereit. Das Projekt soll mehrere öffentliche Gebäude künftig mit erneuerbarer Wärme versorgen. Kaltes Nahwärmenetz mit Abwasserwärme aus KläranlageDas geplante Wärmenetz soll gereinigtes Abwasser aus dem Ablauf der Kläranlage als Wärmequelle nutzen. Vorgesehen ist die Versorgung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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