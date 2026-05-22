DJ MÄRKTE USA/Freundlich - IBM nach Hausseschub weiter gesucht

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Auch wenn die Nachrichtenlage eher verworren ist, werden am Freitag an den Börsen wieder vermehrt Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs gespielt. Dazu passend haben sich die Ölpreise beruhigt, das Barrel Brent kostet aktuell unter 103 Dollar. Vor diesem Hintergrund sinken am US-Anleihemarkt die Renditen weiter, im Zehnjahresbereich um 5 Basispunkte auf 4,54 Prozent. Zuvor in der Woche hatte sie schon auf einem Mehrjahreshoch von 4,68 Prozent gelegen. Der Handel am Anleihemarkt endet am Berichtstag bereits um 19.00 Uhr MESZ wegen des verlängerten Wochenendes durch den am Montag anstehenden Feiertag "Memorial Day". Beim Dollar tut sich wenig, der Euro geht mit 1,1610 Dollar um.

Der Dow-Jones-Index liegt im frühen Handel 0,7 Prozent im Plus und ist auf Kurs zu einem neuen Rekordhoch. Der S&P-500 gewinnt 0,5 Prozent, ebenso die Nasdaq-Indizes.

Konjunkturseitig stehen im Verlauf des Handels der Frühindikatorindex für April und der von der Uni Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung für Mai auf dem Programm. Sie dürften im aktuellen Umfeld aber eher eine untergeordnete Rolle spielen. Zumindest im Blick haben die Börsianer die Vereidigung des neuen Notenbankchefs Kevin Warsh im Weißen Haus. Der Kandidat von US-Präsident Donald Trump gilt eher als geldpolitische Taube, anders als sein Vorgänger Jerome Powell, der im Board der US-Notenbank bleibt.

Am Aktienmarkt verhelfen starke Erstquartalszahlen der Workday-Aktie zu einem Aufschlag von 8,3 Prozent. Der Einsatz von KI beginne sich auszuzahlen, so die Erklärung des Unternehmens für die gute Geschäftsentwicklung. Auch Zoom Communications hat dank des Einsatzes von KI eine starke Auftaktperiode verbucht und zudem die Ziele angehoben. Für den Kurs geht es um über 15 Prozent nach oben.

Der Kurs von Take-Two Interactive Software gibt um 2,2 Prozent nach. Der Videospielehersteller meldete zwar einen unerwartet geringen Verlust für das vierte Quartal des Geschäftsjahres, gab jedoch einen schwachen Ausblick für die Buchungen im laufenden Geschäftsjahr ab.

Merck verbessern sich um 3,8 Prozent, nachdem vielversprechende Studienergebnisse für eine experimentelle Kombinationstherapie gegen Krebs durch einen chinesischen Partner veröffentlicht wurden.

Ross Stores hat nach einem Umsatzanstieg im ersten Quartal die Jahresprognose erhöht. Die Aktie des Einzelhändlers verteuert sich um fast 8 Prozent. Imax haussieren um 16 Prozent. Der Kinotechnikanbieter prüft laut Wall Street Journal einen Verkauf und hat Unterhaltungsunternehmen als potenzielle Käufer angesprochen.

Estee Lauder legen um gut 11 Prozent zu. Der Handel begrüßt damit, dass das Kosmetikunternehmen Verhandlungen zur Übernahme des spanischen Luxusartikelherstellers Puig abgebrochen hat.

IBM legen um weitere 3,7 Prozent zu, einen Tag nachdem der Kurs um über 12 Prozent nach oben geschnellt war. IBM hatte am Donnerstag mitgeteilt, eine neue, eigenständige Quantenfabrik namens Anderon zu gründen. In diese wollen IBM und das Handelsministerium jeweils eine Milliarde Dollar investieren.

Nvidia geben um weitere 0,7 Prozent nach. Die Aktie hatte am Vortag trotz Rekordzahlen bereits um knapp 2 Prozent nachgegeben, liegt aber nur knapp unter ihrem Rekordhoch.

Texas Instruments kommen um 4,5 Prozent voran. Seaport Research hat die Aktie des Chipherstellers auf Kaufen hochgestuft.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 50.630,15 +0,7 +344,49 50.285,66 S&P-500 7.485,66 +0,5 +39,94 7.445,72 NASDAQ Comp 26.401,28 +0,4 +108,18 26.293,10 NASDAQ 100 29.514,52 +0,5 +157,25 29.357,27 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,09 +0,00 4,10 4,05 5 Jahre 4,24 -0,02 4,26 4,20 10 Jahre 4,56 -0,03 4,58 4,53 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:29 EUR/USD 1,1601 -0,2 -0,0017 1,1618 1,1593 EUR/JPY 184,61 -0,0 -0,0600 184,67 184,5100 EUR/CHF 0,9115 -0,3 -0,0023 0,9138 0,9146 EUR/GBP 0,8634 -0,2 -0,0014 0,8648 0,8646 USD/JPY 159,13 +0,1 0,1700 158,96 159,1400 GBP/USD 1,3434 +0,0 0,0005 1,3429 1,3406 USD/CNY 6,793 -0,1 -0,0095 6,8025 6,8025 USD/CNH 6,797 -0,0 -0,0026 6,7996 6,8032 AUS/USD 0,7124 -0,3 -0,0023 0,7147 0,7136 Bitcoin/USD 77.123,09 -0,7 -523,24 77.646,33 77.124,77 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 97,94 +1,7 1,59 96,35 Brent/ICE 103,98 +1,4 1,40 102,58 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.512,49 -0,6 -29,01 4.541,50 Silber 75,81 -1,2 -0,89 76,70 Platin 1.927,43 -2,0 -38,48 1.965,91 (Angaben ohne Gewähr)

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May 22, 2026 10:04 ET (14:04 GMT)

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