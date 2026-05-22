Anzeige
Mehr »
Freitag, 22.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Am 24. Mai wird es explosiv: +40% Kursgewinn in 5 Tagen: Eskaliert diese Nasdaq-Aktie jetzt komplett?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 851399 | ISIN: US4592001014 | Ticker-Symbol: IBM
Tradegate
22.05.26 | 16:58
222,00 Euro
+1,95 % +4,25
Branche
Hardware
Aktienmarkt
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
221,85222,0516:59
221,80222,0516:59
Dow Jones News
22.05.2026 16:39 Uhr
221 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Freundlich - IBM nach Hausseschub weiter gesucht

DJ MÄRKTE USA/Freundlich - IBM nach Hausseschub weiter gesucht

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Auch wenn die Nachrichtenlage eher verworren ist, werden am Freitag an den Börsen wieder vermehrt Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs gespielt. Dazu passend haben sich die Ölpreise beruhigt, das Barrel Brent kostet aktuell unter 103 Dollar. Vor diesem Hintergrund sinken am US-Anleihemarkt die Renditen weiter, im Zehnjahresbereich um 5 Basispunkte auf 4,54 Prozent. Zuvor in der Woche hatte sie schon auf einem Mehrjahreshoch von 4,68 Prozent gelegen. Der Handel am Anleihemarkt endet am Berichtstag bereits um 19.00 Uhr MESZ wegen des verlängerten Wochenendes durch den am Montag anstehenden Feiertag "Memorial Day". Beim Dollar tut sich wenig, der Euro geht mit 1,1610 Dollar um.

Der Dow-Jones-Index liegt im frühen Handel 0,7 Prozent im Plus und ist auf Kurs zu einem neuen Rekordhoch. Der S&P-500 gewinnt 0,5 Prozent, ebenso die Nasdaq-Indizes.

Konjunkturseitig stehen im Verlauf des Handels der Frühindikatorindex für April und der von der Uni Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung für Mai auf dem Programm. Sie dürften im aktuellen Umfeld aber eher eine untergeordnete Rolle spielen. Zumindest im Blick haben die Börsianer die Vereidigung des neuen Notenbankchefs Kevin Warsh im Weißen Haus. Der Kandidat von US-Präsident Donald Trump gilt eher als geldpolitische Taube, anders als sein Vorgänger Jerome Powell, der im Board der US-Notenbank bleibt.

Am Aktienmarkt verhelfen starke Erstquartalszahlen der Workday-Aktie zu einem Aufschlag von 8,3 Prozent. Der Einsatz von KI beginne sich auszuzahlen, so die Erklärung des Unternehmens für die gute Geschäftsentwicklung. Auch Zoom Communications hat dank des Einsatzes von KI eine starke Auftaktperiode verbucht und zudem die Ziele angehoben. Für den Kurs geht es um über 15 Prozent nach oben.

Der Kurs von Take-Two Interactive Software gibt um 2,2 Prozent nach. Der Videospielehersteller meldete zwar einen unerwartet geringen Verlust für das vierte Quartal des Geschäftsjahres, gab jedoch einen schwachen Ausblick für die Buchungen im laufenden Geschäftsjahr ab.

Merck verbessern sich um 3,8 Prozent, nachdem vielversprechende Studienergebnisse für eine experimentelle Kombinationstherapie gegen Krebs durch einen chinesischen Partner veröffentlicht wurden.

Ross Stores hat nach einem Umsatzanstieg im ersten Quartal die Jahresprognose erhöht. Die Aktie des Einzelhändlers verteuert sich um fast 8 Prozent. Imax haussieren um 16 Prozent. Der Kinotechnikanbieter prüft laut Wall Street Journal einen Verkauf und hat Unterhaltungsunternehmen als potenzielle Käufer angesprochen.

Estee Lauder legen um gut 11 Prozent zu. Der Handel begrüßt damit, dass das Kosmetikunternehmen Verhandlungen zur Übernahme des spanischen Luxusartikelherstellers Puig abgebrochen hat.

IBM legen um weitere 3,7 Prozent zu, einen Tag nachdem der Kurs um über 12 Prozent nach oben geschnellt war. IBM hatte am Donnerstag mitgeteilt, eine neue, eigenständige Quantenfabrik namens Anderon zu gründen. In diese wollen IBM und das Handelsministerium jeweils eine Milliarde Dollar investieren.

Nvidia geben um weitere 0,7 Prozent nach. Die Aktie hatte am Vortag trotz Rekordzahlen bereits um knapp 2 Prozent nachgegeben, liegt aber nur knapp unter ihrem Rekordhoch.

Texas Instruments kommen um 4,5 Prozent voran. Seaport Research hat die Aktie des Chipherstellers auf Kaufen hochgestuft. 

INDEX       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      50.630,15  +0,7  +344,49    50.285,66 
S&P-500     7.485,66  +0,5   +39,94    7.445,72 
NASDAQ Comp   26.401,28  +0,4  +108,18    26.293,10 
NASDAQ 100   29.514,52  +0,5  +157,25    29.357,27 
 
 
US-Treasuries   Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       4,09 +0,00    4,10      4,05 
5 Jahre       4,24 -0,02    4,26      4,20 
10 Jahre       4,56 -0,03    4,58      4,53 
 
 
DEVISEN      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:29 
EUR/USD      1,1601  -0,2  -0,0017     1,1618   1,1593 
EUR/JPY      184,61  -0,0  -0,0600     184,67  184,5100 
EUR/CHF      0,9115  -0,3  -0,0023     0,9138   0,9146 
EUR/GBP      0,8634  -0,2  -0,0014     0,8648   0,8646 
USD/JPY      159,13  +0,1   0,1700     158,96  159,1400 
GBP/USD      1,3434  +0,0   0,0005     1,3429   1,3406 
USD/CNY       6,793  -0,1  -0,0095     6,8025   6,8025 
USD/CNH       6,797  -0,0  -0,0026     6,7996   6,8032 
AUS/USD      0,7124  -0,3  -0,0023     0,7147   0,7136 
Bitcoin/USD   77.123,09  -0,7  -523,24    77.646,33 77.124,77 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex      97,94  +1,7    1,59      96,35 
Brent/ICE     103,98  +1,4    1,40     102,58 
 
 
Metalle      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold       4.512,49  -0,6   -29,01    4.541,50 
Silber       75,81  -1,2   -0,89      76,70 
Platin      1.927,43  -2,0   -38,48    1.965,91 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 10:04 ET (14:04 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.