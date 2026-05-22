IBM die neue Intel: Quanten-Aktien: Kursfeuerwerk | Lenovo: KI-Boom | Telekom: KI-Duett mit SAP

Die US-Regierung fördert die Entwicklung von Quanten-Computern mit einer Finanzspritze von 2 Milliarden US-Dollar. IBM bekommt das größte Stück vom Kuchen, aber auch weitere Aktien feiern die Förderung. Wo zugreifen? Thema des Tages: Die Gewinner hinter dem KI-Boom bei Nvidia Die Zahlen und der Ausblick von Nvidia waren stark, trotzdem kam die Aktie des wertvollsten Konzerns der Welt nicht richtig vom Fleck. Anders sieht das bei den Zulieferern des KI-Königs aus. Die haben von Nvidias Ausblick richtig profitiert: 5 Aktien, bei denen sich ein genaues Hinschauen lohnt! PC-Riese Lenovo zündet mit Rekordzahlen den KI-Turbo Steht Lenovo vor einer Neubewertung? Lange Zeit galt Lenovo als …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran