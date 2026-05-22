Lachen SZ - Die sitEX Properties Holding AG schliesst das Geschäftsjahr 2025 mit einem ausserordentlich starken Ergebnis ab. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Gesellschaft ihre Rechnungslegung neu nach dem Schweizerischen Obligationenrecht (OR) führt. Gemäss diesem weist die Gesellschaft einen Reingewinn nach Steuern und Minderheiten von CHF 40.802 Mio. aus (Vorjahr: CHF -3.821 Mio.), was einem Gewinn pro Aktie von CHF 18.09 entspricht (Vorjahr: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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