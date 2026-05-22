Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft hat von der Regierung die sofortige Umsetzung von sieben Maßnahmen gefordert, um die Flut an negativen Strompreisen einzudämmern. Gerade über Pfingsten werden diese tagsüber wieder zahlreich auftreten. Am langen Pfingstwochenende sind wieder negative Strompreise auf breiter Front zu erwarten - gerade tagsüber, wenn die Sonne scheint und Photovoltaik-Anlagen auf Hochtouren laufen und nur wenig Last benötigt wird. Für den Samstag sind die Day-ahead-Preise an der Epex Spot bereits veröffentlicht und werden in Deutschland demnach zwischen 9:30 Uhr und 16:45 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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