New York - Die US-Börsen haben am Freitag vor dem langen Wochenende weiter zugelegt. Beim Leitindex Dow Jones Industrial reichte es im frühen Handel sogar für ein Rekordhoch, und auch die anderen Indizes sind von Bestmarken nicht mehr weit entfernt. Die Aktienkurse profitierten von den hartnäckigen Hoffnungen auf eine friedliche Beendigung des Iran-Kriegs sowie der anhaltenden Euphorie mit Blick auf das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI). Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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