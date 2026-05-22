Zürich - Die Privatbank Julius Bär hat in den ersten vier Monaten des Jahres das volatile Umfeld zu spüren bekommen. So konnte das Vermögensverwaltungsinstitut den Ertrag dank ausserordentlich hoher Kundenaktivitäten klar verbessern. Gleichzeitig verlangsamte sich aber der Zufluss von Neugeldern. Die verwalteten Vermögen stiegen dank der Geldzuflüsse und einer guten Entwicklung an den Finanzmärkten seit Jahresbeginn um 1 Prozent auf einen neuen Höchstwert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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