Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag weiter zugelegt - und das den neunten Handelstag in Folge. Getragen von der anhaltenden KI-Euphorie an der Wall Street und zuletzt auch in Japan griffen die hiesigen Börsianer zu. Dazu kamen wieder vermehrte Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs. Dazu passend haben sich die Ölpreise beruhigt, das Barrel Brent kostet aktuell gut 104 US-Dollar. Der Ölpreis scheine sich nun aber nun deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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