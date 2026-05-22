DJ Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices
Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD) Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices 22-May-2026 / 18:51 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TO: Investment Community FROM: Garanti BBVA / Investor Relations SUBJECT: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices DATE: May 22, 2026 The Redemption prices of the brokerage houses warrants issued by Türkiye Garanti Bankasi A.S. with a maturity date of May 22,2026 are given in the table below Underlying Warrant Underlying Benchmark Maturity Short Code Long Code ISIN asset type type Multiplier maturity settlement Price value UDGET.V USDC2205260045.00TGB0000001NA TRWGRAN05780 USDTRY Call 1 45,5940 0,59 UDGEU.V USDC2205260046.50TGB0000001NA TRWGRAN05798 USDTRY Call 1 45,5940 0,00 UDGEV.V USDC2205260048.00TGB0000001NA TRWGRAN05806 USDTRY Call 1 45,5940 0,00 UDGEY.V USDC2205260049.50TGB0000001NA TRWGRAN05814 USDTRY Call 1 45,5940 0,00 UDGUO.V USDP2205260046.50TGB0000001NA TRWGRAN05822 USDTRY Put 1 45,5940 0,91 UDGUP.V USDP2205260045.50TGB0000001NA TRWGRAN05830 USDTRY Put 1 45,5940 0,00 UDGUR.V USDP2205260045.00TGB0000001NA TRWGRAN05848 USDTRY Put 1 45,5940 0,00 EXGEM.V EUUSXC2205260001.21TGB0000001NA TRWGRAN06085 EURUSD Call 1 1,1604 0,00 EXGEN.V EUUSXC2205260001.18TGB0000001NA TRWGRAN06093 EURUSD Call 1 1,1604 0,00 EXGEO.V EUUSXC2205260001.15TGB0000001NA TRWGRAN06101 EURUSD Call 1 1,1604 0,47 EXGEP.V EUUSXC2205260001.12TGB0000001NA TRWGRAN06119 EURUSD Call 1 1,1604 1,84 EXGUN.V EUUSXP2205260001.18TGB0000001NA TRWGRAN06127 EURUSD Put 1 1,1604 0,89 EXGUO.V EUUSXP2205260001.15TGB0000001NA TRWGRAN06135 EURUSD Put 1 1,1604 0,00 EXGUP.V EUUSXP2205260001.12TGB0000001NA TRWGRAN06143 EURUSD Put 1 1,1604 0,00 EXGUR.V EUUSXP2205260001.09TGB0000001NA TRWGRAN06150 EURUSD Put 1 1,1604 0,00 AXGBK.V XAUSXC2205265250.00TGB00.0002NA TRWGRAN06465 FLEXO ONS Call 2E-04 4.502,19 0,00 ALTIN AXGBL.V XAUSXC2205265000.00TGB00.0002NA TRWGRAN06473 FLEXO ONS Call 2E-04 4.502,19 0,00 ALTIN AXGBM.V XAUSXC2205264750.00TGB00.0002NA TRWGRAN06481 FLEXO ONS Call 2E-04 4.502,19 0,00 ALTIN AXGBN.V XAUSXC2205264500.00TGB00.0002NA TRWGRAN06499 FLEXO ONS Call 2E-04 4.502,19 0,02 ALTIN AXGBO.V XAUSXC2205264250.00TGB00.0002NA TRWGRAN06507 FLEXO ONS Call 2E-04 4.502,19 2,30 ALTIN AXGBP.V XAUSXC2205264000.00TGB00.0002NA TRWGRAN06515 FLEXO ONS Call 2E-04 4.502,19 4,58 ALTIN AXGRI.V XAUSXP2205264500.00TGB00.0002NA TRWGRAN06523 FLEXO ONS Put 2E-04 4.502,19 0,00 ALTIN AXGRJ.V XAUSXP2205264250.00TGB00.0002NA TRWGRAN06531 FLEXO ONS Put 2E-04 4.502,19 0,00 ALTIN AXGRK.V XAUSXP2205264000.00TGB00.0002NA TRWGRAN06549 FLEXO ONS Put 2E-04 4.502,19 0,00 ALTIN AXGRL.V XAUSXP2205263750.00TGB00.0002NA TRWGRAN06556 FLEXO ONS Put 2E-04 4.502,19 0,00 ALTIN AXGRM.V XAUSXP2205263500.00TGB00.0002NA TRWGRAN06564 FLEXO ONS Put 2E-04 4.502,19 0,00 ALTIN AGGBM.V AGUSDC2205260075.00TGB0000.02NA TRWGRAN06929 FLEXO ONS Call 0,02 75,3375 0,31 GÜMÜS AGGBN.V AGUSDC2205260072.00TGB0000.02NA TRWGRAN06937 FLEXO ONS Call 0,02 75,3375 3,04 GÜMÜS AGGBO.V AGUSDC2205260070.00TGB0000.02NA TRWGRAN06945 FLEXO ONS Call 0,02 75,3375 4,86 GÜMÜS AGGBP.V AGUSDC2205260068.00TGB0000.02NA TRWGRAN06952 FLEXO ONS Call 0,02 75,3375 6,68 GÜMÜS AGGBR.V AGUSDC2205260065.00TGB0000.02NA TRWGRAN06960 FLEXO ONS Call 0,02 75,3375 9,42 GÜMÜS AGGBS.V AGUSDC2205260060.00TGB0000.02NA TRWGRAN06978 FLEXO ONS Call 0,02 75,3375 13,97 GÜMÜS AGGBT.V AGUSDC2205260055.00TGB0000.02NA TRWGRAN06986 FLEXO ONS Call 0,02 75,3375 18,53 GÜMÜS AGGRC.V AGUSDP2205260065.00TGB0000.02NA TRWGRAN06994 FLEXO ONS Put 0,02 75,3375 0,00 GÜMÜS AGGRD.V AGUSDP2205260060.00TGB0000.02NA TRWGRAN07000 FLEXO ONS Put 0,02 75,3375 0,00 GÜMÜS AGGRE.V AGUSDP2205260055.00TGB0000.02NA TRWGRAN07018 FLEXO ONS Put 0,02 75,3375 0,00 GÜMÜS AGGRF.V AGUSDP2205260050.00TGB0000.02NA TRWGRAN07026 FLEXO ONS Put 0,02 75,3375 0,00 GÜMÜS AGGRG.V AGUSDP2205260045.00TGB0000.02NA TRWGRAN07034 FLEXO ONS Put 0,02 75,3375 0,00 GÜMÜS
Payment related to the warrants will be made by Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) on June 02,2026
*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
We declare that our above statements are in conformity with the principles included in the Board's Communiqué, Serial II Nr.15.1, that it exactly reflects the information we received; that the information complies with our records, books and documents; that we did our best to obtain the correct and complete information relative to this subject and that we are responsible for the declarations made in this regard.
Yours sincerely,
Garanti BBVA
Contact Garanti BBVA Investor Relations:
Tel: +90 212 318 2352
Fax: +90 212 216 5902
E-mail: investorrelations@garantibbva.com.tr
www.garantibbvainvestorrelations.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISIN: US9001487019 Category Code: MSCL TIDM: TGBD LEI Code: 5493002XSS7K7RHN1V37 Sequence No.: 428431 EQS News ID: 2332544 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls2.ssx?fn=show_t_gif&application_id=2332544&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed
(END) Dow Jones Newswires
May 22, 2026 13:51 ET (17:51 GMT)