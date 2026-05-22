Freitag, 22.05.2026
WKN: 909386 | ISIN: US9001487019 | Ticker-Symbol: GBKB
Stuttgart
22.05.26 | 15:16
2,500 Euro
+0,81 % +0,020
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,4802,78021:26
22.05.2026 20:27 Uhr
Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices

Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD) 
22-May-2026 / 18:51 GMT/BST 
 
TO: Investment Community 
FROM: Garanti BBVA / Investor Relations 
SUBJECT: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices 
 
DATE: May 22, 2026 

The Redemption prices of the brokerage houses warrants issued by Türkiye Garanti Bankasi A.S. with a maturity date of 
May 22,2026 are given in the table below 

                              Underlying Warrant      Underlying Benchmark  Maturity 
Short Code  Long Code            ISIN     asset type type  Multiplier maturity settlement  Price 
                                             value 
 
 
UDGET.V    USDC2205260045.00TGB0000001NA  TRWGRAN05780 USDTRY   Call  1     45,5940        0,59 
 
UDGEU.V    USDC2205260046.50TGB0000001NA  TRWGRAN05798 USDTRY   Call  1     45,5940        0,00 
 
UDGEV.V    USDC2205260048.00TGB0000001NA  TRWGRAN05806 USDTRY   Call  1     45,5940        0,00 
 
UDGEY.V    USDC2205260049.50TGB0000001NA  TRWGRAN05814 USDTRY   Call  1     45,5940        0,00 
 
UDGUO.V    USDP2205260046.50TGB0000001NA  TRWGRAN05822 USDTRY   Put   1     45,5940        0,91 
 
UDGUP.V    USDP2205260045.50TGB0000001NA  TRWGRAN05830 USDTRY   Put   1     45,5940        0,00 
 
UDGUR.V    USDP2205260045.00TGB0000001NA  TRWGRAN05848 USDTRY   Put   1     45,5940        0,00 
 
EXGEM.V    EUUSXC2205260001.21TGB0000001NA TRWGRAN06085 EURUSD   Call  1     1,1604        0,00 
 
EXGEN.V    EUUSXC2205260001.18TGB0000001NA TRWGRAN06093 EURUSD   Call  1     1,1604        0,00 
 
EXGEO.V    EUUSXC2205260001.15TGB0000001NA TRWGRAN06101 EURUSD   Call  1     1,1604        0,47 
 
EXGEP.V    EUUSXC2205260001.12TGB0000001NA TRWGRAN06119 EURUSD   Call  1     1,1604        1,84 
 
EXGUN.V    EUUSXP2205260001.18TGB0000001NA TRWGRAN06127 EURUSD   Put   1     1,1604        0,89 
 
EXGUO.V    EUUSXP2205260001.15TGB0000001NA TRWGRAN06135 EURUSD   Put   1     1,1604        0,00 
 
EXGUP.V    EUUSXP2205260001.12TGB0000001NA TRWGRAN06143 EURUSD   Put   1     1,1604        0,00 
 
EXGUR.V    EUUSXP2205260001.09TGB0000001NA TRWGRAN06150 EURUSD   Put   1     1,1604        0,00 
 
AXGBK.V    XAUSXC2205265250.00TGB00.0002NA TRWGRAN06465 FLEXO ONS Call  2E-04   4.502,19       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGBL.V    XAUSXC2205265000.00TGB00.0002NA TRWGRAN06473 FLEXO ONS Call  2E-04   4.502,19       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGBM.V    XAUSXC2205264750.00TGB00.0002NA TRWGRAN06481 FLEXO ONS Call  2E-04   4.502,19       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGBN.V    XAUSXC2205264500.00TGB00.0002NA TRWGRAN06499 FLEXO ONS Call  2E-04   4.502,19       0,02 
                              ALTIN 
 
 
AXGBO.V    XAUSXC2205264250.00TGB00.0002NA TRWGRAN06507 FLEXO ONS Call  2E-04   4.502,19       2,30 
                              ALTIN 
 
 
AXGBP.V    XAUSXC2205264000.00TGB00.0002NA TRWGRAN06515 FLEXO ONS Call  2E-04   4.502,19       4,58 
                              ALTIN 
 
 
AXGRI.V    XAUSXP2205264500.00TGB00.0002NA TRWGRAN06523 FLEXO ONS Put   2E-04   4.502,19       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGRJ.V    XAUSXP2205264250.00TGB00.0002NA TRWGRAN06531 FLEXO ONS Put   2E-04   4.502,19       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGRK.V    XAUSXP2205264000.00TGB00.0002NA TRWGRAN06549 FLEXO ONS Put   2E-04   4.502,19       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGRL.V    XAUSXP2205263750.00TGB00.0002NA TRWGRAN06556 FLEXO ONS Put   2E-04   4.502,19       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGRM.V    XAUSXP2205263500.00TGB00.0002NA TRWGRAN06564 FLEXO ONS Put   2E-04   4.502,19       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AGGBM.V    AGUSDC2205260075.00TGB0000.02NA TRWGRAN06929 FLEXO ONS Call  0,02    75,3375        0,31 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGBN.V    AGUSDC2205260072.00TGB0000.02NA TRWGRAN06937 FLEXO ONS Call  0,02    75,3375        3,04 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGBO.V    AGUSDC2205260070.00TGB0000.02NA TRWGRAN06945 FLEXO ONS Call  0,02    75,3375        4,86 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGBP.V    AGUSDC2205260068.00TGB0000.02NA TRWGRAN06952 FLEXO ONS Call  0,02    75,3375        6,68 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGBR.V    AGUSDC2205260065.00TGB0000.02NA TRWGRAN06960 FLEXO ONS Call  0,02    75,3375        9,42 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGBS.V    AGUSDC2205260060.00TGB0000.02NA TRWGRAN06978 FLEXO ONS Call  0,02    75,3375        13,97 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGBT.V    AGUSDC2205260055.00TGB0000.02NA TRWGRAN06986 FLEXO ONS Call  0,02    75,3375        18,53 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGRC.V    AGUSDP2205260065.00TGB0000.02NA TRWGRAN06994 FLEXO ONS Put   0,02    75,3375        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGRD.V    AGUSDP2205260060.00TGB0000.02NA TRWGRAN07000 FLEXO ONS Put   0,02    75,3375        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGRE.V    AGUSDP2205260055.00TGB0000.02NA TRWGRAN07018 FLEXO ONS Put   0,02    75,3375        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGRF.V    AGUSDP2205260050.00TGB0000.02NA TRWGRAN07026 FLEXO ONS Put   0,02    75,3375        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGRG.V    AGUSDP2205260045.00TGB0000.02NA TRWGRAN07034 FLEXO ONS Put   0,02    75,3375        0,00 
                              GÜMÜS

Payment related to the warrants will be made by Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) on June 02,2026

*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

We declare that our above statements are in conformity with the principles included in the Board's Communiqué, Serial II Nr.15.1, that it exactly reflects the information we received; that the information complies with our records, books and documents; that we did our best to obtain the correct and complete information relative to this subject and that we are responsible for the declarations made in this regard.

Yours sincerely,

Garanti BBVA

Contact Garanti BBVA Investor Relations:

Tel: +90 212 318 2352

Fax: +90 212 216 5902

E-mail: investorrelations@garantibbva.com.tr

www.garantibbvainvestorrelations.com

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News

ISIN:     US9001487019 
Category Code: MSCL 
TIDM:     TGBD 
LEI Code:   5493002XSS7K7RHN1V37 
Sequence No.: 428431 
EQS News ID:  2332544 
  
End of Announcement EQS News Service 
(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 13:51 ET (17:51 GMT)

© 2026 Dow Jones News
