Lenovo legt hervorragende Ergebnisse für das vierte Quartal vor setzt das Wachstum fort und schließt das stärkste Jahr in der Unternehmensgeschichte ab

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) hat heute gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften ("die Group") die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2025/26 bekannt gegeben, die ein außergewöhnliches viertes Quartal und das stärkste Jahr in der Geschichte der Gruppe markieren. Im Berichtsquartal erreichte der Gesamtumsatz des Konzerns mit 21,6 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekordwert für das vierte Quartal, was einem Anstieg von 27 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Damit wurde die höchste Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum seit fünf Jahren erzielt, während sich der bereinigte Reingewinn[1]gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 559 Millionen US-Dollar verdoppelte. Der Umsatz im Bereich KI[2]erwies sich als führender Wachstumsmotor und stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 84 %, sodass er im vierten Quartal 38 des Gesamtumsatzes der Gruppe ausmachte.

Für das Gesamtjahr erzielte der Konzern einen Rekordumsatz von 83,1 Milliarden US-Dollar, wobei der bereinigte Reingewinn im Vergleich zum Vorjahr um 42 auf 2 Milliarden US-Dollar stieg. Alle Geschäftsbereiche erzielten ein solides zweistelliges Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr, wobei die Infrastructure Solutions Group (ISG) mit einem Umsatz von 19,2 Milliarden US-Dollar, einer positiven Jahresergebnisentwicklung und einer Steigerung des Betriebsergebnisses um 142 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr eine bemerkenswerte Rekordleistung erzielte. Der Umsatz im Bereich KI hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt und machte im Gesamtjahr 33 des Konzernumsatzes aus.

Die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres belegen die Fähigkeit des Konzerns, sein Wachstum fortzusetzen und seine Wettbewerbsposition zu stärken, während er sich in einem komplexen externen Umfeld zurechtfindet, das von Lieferengpässen und steigenden Kosten für Bauteile geprägt ist. Die operative Exzellenz des Unternehmens gestützt auf eine ausgewogene globale Geschäfts- und Produktionspräsenz sowie ein global-lokales Betriebsmodell hat in einem volatilen Umfeld für eine starke strukturelle Widerstandsfähigkeit gesorgt. Die Group hat auch ihre Investitionen in Innovation weiter erhöht: Die F&E-Aufwendungen stiegen im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16 auf 3,5 des Konzernumsatzes und im Gesamtjahr um 9 auf 3 des Konzernumsatzes. Gleichzeitig positioniert sich Lenovo durch die kontinuierlichen Fortschritte bei der Umsetzung seiner "Hybrid AI"-Vision an der Spitze der Ära der KI-Inferenz und -Demokratisierung.

Der Vorstand von Lenovo hat für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr eine Schlussdividende in Höhe von 33,70 HK-Cent pro Aktie beschlossen.

Zitat des Vorsitzenden und CEO Yuanqing Yang:

"Lenovo hat sein bisher bestes Geschäftsjahr mit einem außergewöhnlichen vierten Quartal abgeschlossen, in dem wir unsere Versprechen erfüllt haben. Wir haben unsere Infrastructure Solutions Group wieder auf einen nachhaltigen und profitablen Wachstumskurs gebracht und durch die Nutzung der Chancen des boomenden Marktes für KI-Infrastruktur ein rasantes Wachstum erzielt. Durch die konsequente Umsetzung unserer Hybrid-KI-Strategie sind wir einzigartig positioniert, um bei der neuen Welle der KI-Inferenz und -Demokratisierung eine Führungsrolle einzunehmen. Angesichts der starken Dynamik in allen unseren Geschäftsbereichen sind wir zuversichtlich, unser Ziel zu erreichen, innerhalb der nächsten zwei Jahre ein 100-Milliarden-US-Dollar-Unternehmen zu werden und gleichzeitig weiterhin starke Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen."

Finanzielle Highlights:

Q4 GJ25/26

In Millionen USD Q4 GJ24/25

In Millionen USD Veränderung GJ25/26

In Millionen USD GJ24/25

In Millionen USD Veränderung Konzernumsatz 21.588 16.984 27 83.075 69.077 20 Reingewinn (Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn) 521 90 479 1.912 1.384 38 Bereinigter Reingewinn (auf die Anteilseigner entfallender Gewinn nicht nach HKFRS) [1] 559 278 101 2.049 1.441 42 Unverwässerter Gewinn pro Aktie (US/Cents) 4,32 0,73 3,59 15,63 11,30 4,33

Q4-Ergebnisse:

Intelligent Devices Group (IDG):

Der Umsatz von IDG stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24 auf 14,6 Milliarden US-Dollar, wobei der Umsatz mit PCs und Smart-Geräten im Vergleich zum Vorjahr um 26 zunahm die höchste Wachstumsrate seit fünf Jahren. Die operative Marge konnte mit 6,9 auf einem guten Niveau gehalten werden.

Im PC-Bereich konnte Lenovo seinen deutlichen Gewinnvorsprung gegenüber der Konkurrenz behaupten, wobei das Versandwachstum den Markt um fast sechs Prozentpunkte übertraf. Darüber hinaus war es das einzige Unternehmen unter den fünf weltweit führenden Anbietern, das in den letzten zehn Quartalen in Folge ein positives Versandwachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnen konnte.

Der weltweite Marktanteil bei PCs erreichte im vierten Quartal mit 24,4 einen Höchststand, womit das Unternehmen seine Spitzenposition behauptete; der Abstand zwischen dem Marktführer und dem zweitplatzierten Anbieter vergrößerte sich dabei auf den größten seit 15 Jahren.

Der Anteil an Premium-PC-Lieferungen erreichte im vierten Quartal 50 %, wobei die Lieferungen im Vergleich zum Vorjahr um 29 stiegen, was die starke Performance in den höherwertigen Segmenten widerspiegelt.

Im Mobilfunkgeschäft erzielten Motorola-Smartphones im vierten Quartal Rekordlieferungen und verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr ein zweistelliges Umsatzwachstum.

Infrastructure Solutions Group (ISG):

Der Turnaround von ISG führte zu den höchsten Betriebsgewinnen und Margen seit dem Einstieg in das Geschäft, mit einem Rekordquartalsumsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar ein Anstieg von 37 gegenüber dem Vorjahr und einem Betriebsgewinn von 202 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen verzeichnet durchweg eine starke Dynamik, mit einem Auftragsbestand im Bereich KI-Server in Höhe von 21 Milliarden US-Dollar und mehr als 5.800 KI-Implementierungen bei Kunden.

Die Umsetzung auf Rack-Ebene schritt voran: Im letzten Quartal wurden die ersten GB300-NVL72-Racks ausgeliefert, und die Rubin-basierten Plattformen liegen im Plan für die angestrebte Markteinführung in der zweiten Jahreshälfte, was eine schnellere Zeit bis zum ersten Token und eine skalierte Kundenauslieferung ermöglicht.

Die jährliche Server-Produktionskapazität überstieg 70.000 Racks für KI-, Rechen- und Speichersysteme, darunter mehr als 11.000 direkt flüssigkeitsgekühlte Racks, die speziell für KI-Workloads entwickelt wurden.

Die Übernahme von Infinidat wurde Anfang April abgeschlossen und stärkt die High-End-Speicherkapazitäten von ISG für Unternehmen sowie erschließt langfristiges Potenzial für Margenausweitung und breitere Marktchancen.

Solutions and Services Group (SSG):

SSG konnte sein zweistelliges Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr und seine hohe Rentabilität von über 20 aufrechterhalten. Der Umsatz stieg auf 2,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 19 gegenüber dem Vorjahr entspricht, und damit wurde das zweistellige Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr bereits im fünften Jahr in Folge fortgesetzt.

Ein Rekordanteil von 62 des Umsatzes stammte aus den Bereichen Managed Services sowie Projekte und Lösungen, was den Wandel hin zu höherwertigen, wiederkehrenden Dienstleistungen beschleunigte, die über ein skalierbares, technologieorientiertes und personalarmes Modell erbracht werden und auf fundiertem Fach- und Branchenwissen basieren.

Lenovo Hybrid AI Advantage gewann weiter an Bedeutung und half Kunden dabei, die Zeit bis zum ersten Token mit AI Factory zu verkürzen und den Wert pro Token durch mehr als 60 KI-Anwendungsfälle in der AI Library zu steigern, die sich über die Bereiche Fertigung, Einzelhandel und Sport erstrecken.

TruScale entwickelte sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber und half Unternehmen und Cloud-Anbietern dabei, KI in der Produktion durch ein flexibles, verbrauchsbasiertes Modell zu skalieren, das die Bereitstellung beschleunigte, die Auslastung verbesserte und eine Skalierung der KI mit größerer Kostenvorhersehbarkeit und Versorgungssicherheit ermöglichte.

Zusammenfassung des gesamten Geschäftsjahres

Der Umsatz der Group stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20 auf 83,1 Mrd. US-Dollar und überschritt damit erstmals die Marke von 80 Mrd. US-Dollar. Der bereinigte Reingewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 42 auf 2 Milliarden US-Dollar und wuchs damit doppelt so schnell wie der Umsatz. Alle Geschäftsbereiche verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr ein zweistelliges Umsatzwachstum, und der wichtigste Wachstumsmotor, der Bereich KI, verzeichnete einen Anstieg der KI-bezogenen Umsätze um 105 gegenüber dem Vorjahr, sodass diese nun 33 des Konzernumsatzes ausmachen. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 9 und beliefen sich auf 3 des Konzernumsatzes. Zu den wichtigsten Highlights der Geschäftsbereiche zählen:

IDG Jahresumsatz von 58,9 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 17 gegenüber dem Vorjahr, bei einer gefestigten Marktführerschaft in allen PC-Segmenten und angrenzenden Bereichen.

Jahresumsatz von 58,9 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 17 gegenüber dem Vorjahr, bei einer gefestigten Marktführerschaft in allen PC-Segmenten und angrenzenden Bereichen. ISG Rekordumsatz von 19,2 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr, ein Anstieg um 32 gegenüber dem Vorjahr; das Unternehmen erzielte im Gesamtjahr einen Gewinn, wobei sich das Betriebsergebnis auf 73 Millionen US-Dollar verbesserte.

Rekordumsatz von 19,2 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr, ein Anstieg um 32 gegenüber dem Vorjahr; das Unternehmen erzielte im Gesamtjahr einen Gewinn, wobei sich das Betriebsergebnis auf 73 Millionen US-Dollar verbesserte. SSG Der Umsatz überschritt erstmals die Marke von 10 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 19 gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei sich der Betriebsgewinn in den letzten fünf Geschäftsjahren mehr als verdoppelt hat.

Highlights aus den Bereichen Unternehmen und ESG

Zu den Errungenschaften, Ankündigungen und bemerkenswerten Verpflichtungen des vergangenen Quartals gehören:

Lenovo wurde mit der EcoVadis Platinum Medal ausgezeichnet und bekräftigte damit seine Position unter den besten 1 der weltweit bewerteten Unternehmen; zudem wurde das Unternehmen für seine Vorreiterrolle im Bereich der Nachhaltigkeit in der Elektronikbranche als SERI-Champion gewürdigt.

Lenovo wurde von Corporate Knights als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet und von Forbes in die Liste der weltweit besten Arbeitgeber 2025 und der weltweit besten Unternehmen für Frauen 2025 aufgenommen.

Lenovo wurde zudem zum achten Mal in Folge in den Corporate Equality Index der Human Rights Campaign Foundation aufgenommen und erzielte dabei eine Punktzahl von 95 %.

[1] Anmerkung zum bereinigten Reingewinn: Die bereinigte Kennzahl wurde als Finanzkennzahl definiert, indem folgende Posten ausgeschlossen wurden: Netto-Marktwertänderungen bei finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Fusionen und Übernahmen, Wertminderungen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und im Bau befindliche Anlagen, Fair-Value-Änderungen bei derivativen finanziellen Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Optionsscheinen, einmalige Ertragsteuergutschriften, Restrukturierungskosten, Verwässerungsgewinne aus Anteilen an assoziierten Unternehmen und einem Joint Venture, Wertminderungen von Anteilen an assoziierten Unternehmen, Gewinne aus der fiktiven Veräußerung einer Tochtergesellschaft sowie Nominalzinsen auf Wandelanleihen; sowie die entsprechenden Ertragsteuereffekte, sofern vorhanden. [2] Anmerkung zu den KI-bezogenen Umsätzen: KI-Geräte: PCs und Smartphones mit NPU; KI-Server: GPU-Server; KI-Dienste: Dienste, mit denen Kunden KI-Lösungen entwickeln, skalieren und verwalten können.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 196 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Geleitet von seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-KI-Strategie, die sich auf zwei Bereiche erstreckt: "Personal AI" eine persönliche KI für mehrere Geräte und "Enterprise AI", die Kunden dabei unterstützt, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie wird durch das Engagement der Gruppe für erstklassige Innovation und ein umfassendes KI-Portfolio umgesetzt, das Geräte (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets, Zubehör), Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Edge, High-Performance-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur) sowie Software, Lösungen und Dienstleistungen umfasst. Mit einer globalen Präsenz an 21 Forschungs- und Entwicklungsstandorten in 11 Märkten und einer globalen Lieferkette mit mehr als 30 Produktionsstätten in 10 Märkten ist Lenovo weithin für seine operative Exzellenz anerkannt, unter anderem durch Platz 8 im Gartner Supply Chain Top 25. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Erfahren Sie mehr unter www.lenovo.com und verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem newsroom.

LENOVO GROUP FINANZÜBERSICHT Für das Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 (in Millionen US-Dollar, außer Angaben pro Aktie) Q4

GJ25/26 Q4

GJ24/25 J/J VERÄNDERUNG GJ25/26 GJ24/25 J/J VERÄNDERUNG Umsatz 21.588 16.984 27 83.075 69.077 20 Bruttogewinn 3.539 2.783 27 12.809 11.098 15 Bruttogewinnspanne 16,4 16,4 0 Punkte 15,4 16,1 (0,7) Punkte Betriebskosten (2.653) (2.452) 8 (9.547) (8.934) 7 F&E-Ausgaben

(in den Betriebskosten enthalten) (748) (644) 16 (2.490) (2.288) 9 Verhältnis von Ausgabenzu Einnahmen 12,3 14,4 (2,1) Punkte 11,5 12,9 (1,4) Punkte Betriebsgewinn 886 331 167 3.262 2.164 51 Sonstige nichtoperative Erträge/(Aufwendungen) netto (151) (153) (2 %) (592) (683) (13 %) Gewinn vor Steuern 735 178 314 2.670 1.481 80 Steuern (141) (54) 165 (510) (19) 2.596% Gewinn für den Zeitraum/Jahr 594 124 378 2.160 1.462 48 Nicht beherrschende Beteiligungen (73) (34) 112 (248) (78) 220 Reingewinn (Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn) 521 90 479 1.912 1.384 38 Bereinigter Reingewinn (den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn nicht nach HKFRS)[1] 559 278 101 2.049 1.441 42 Gewinn pro Aktie (US-Cent)

Basis

Verwässert 4,32 3,80 0,73 0,71 3,59 3,09 15,63 13,91 11,30 10,62 4,33 3,29

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