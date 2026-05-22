Essen - Im Relegationsduell um die 2. Fußball-Bundesliga hat Drittligist Rot-Weiss-Essen das Hinspiel gegen Zweitligist Greuther Fürth mit 1:0 gewonnen. Das entscheidende Tor fiel in der 62. Minute durch Torben Müsel, der einen Freistoß aus rund 19 Metern in den oberen rechten Winkel beförderte. Fürths Torhüter Prüfrock hatte keine Chance, den Ball zu erreichen.



In der ersten Halbzeit hatten die Gäste aus Fürth mehr Ballbesitz und kamen durch Jannik Dehm zu einer vielversprechenden Gelegenheit, als sein Schuss in der 16. Minute die Latte traf. Essen hingegen tat sich schwer, gefährliche Angriffe zu kreieren und verlor häufig den Ball. Zur Halbzeit stand es leistungsgerecht 0:0.



Nach der Pause erhöhte Essen den Druck und kam durch Müsel zu einer ersten großen Chance, die Prüfrock noch artistisch parieren konnte. Doch wenig später nutzte Müsel seine nächste Gelegenheit und brachte die Gastgeber in Führung. Fürth versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, blieb jedoch in der Offensive blass.



In der Schlussphase verteidigte Essen geschickt und ließ kaum Chancen für die Gäste zu. Die Franken fanden keinen Weg durch die kompakte Defensive der Essener, die sich somit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiteten.



Das Rückspiel ist am Dienstag in Fürth. Dann fällt die Entscheidung, bei der Fürth gewinnen muss, Essen reicht ein Unentschieden.





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