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WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ
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ratgeberGELD.at
22.05.2026 23:09 Uhr
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(2)

Amazon (AMZN): Perfektes Pullback-Setup!

Extrem heißer Trendfolge-Kandidat!

Rückblick

Seit Anfang April hat die Amazon-Aktie einen massiven, dynamischen Aufwärtsimpuls gestartet. Sie schoss von rund 210 US-Dollar bis auf ein Allzeithoch bei knapp 280 US-Dollar. Dieser Anstieg verlief weit oberhalb der gleitenden Durchschnitte EMA 20 und EMA 50, welche hier als dynamische Unterstützungen fungieren. Nach dem Hoch kam es zu Gewinnmitnahmen.

Amazon-Aktie: Chart vom 22.05.2026, Kürzel: AMZN, Kurs: 266.33 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Ausbruch über die orangene Abwärtstrendlinie haben wir ein technisches Kaufsignal bekommen. Wenn es nach dem heutigen Rücksetzer wieder nach oben geht, wäre das Kursziel das Allzeithoch und danach der Bereich um 285 US-Dollar.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte es unter die Abwärtstrendlinie gehen, wäre dies ein Warnsignal. Als Stopp-Level bietet sich der Bereich unter der Breakout-Kerze bei 261 US-Dollar an.

Meinung

Bei Amazon passt die fundamentale Story derzeit perfekt zum bullischen Chartbild. Das liegt vor allem an den sensationellen Zahlen für das 1. Quartal, die das Unternehmen Ende April vorgelegt hat. Die Cloud-Sparte AWS ist der absolute Gewinner des Quartals. Der Umsatz wuchs um 28 % auf 37,6 Milliarden US-Dollar - das ist das stärkste Wachstum seit 15 Quartalen! Der Grund: Die massive Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Die Kehrseite der Medaille: Amazon investiert extrem aggressiv. Der freie Cashflow ging im Zwölfmonatszeitraum zurück, weil das Unternehmen gigantische Summen (knapp 60 Milliarden US-Dollar mehr als im Vorjahr) in Rechenzentren und KI-Hardware steckt. Unser Setup zielt darauf ab, sich eng abgesichert in den intakten Aufwärtstrend einzukaufen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 2.88 Bio. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 11.65 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Amazon ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 22.05.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in AMZN hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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