Auch die letzte Handelswoche brachte keine nachhaltige Entspannung im Nahen und Mittleren Osten. Ganz im Gegenteil. Die Situation ist festgefahren. Der von Trump bereits des Öfteren beschworene "Deal" scheint unverändert weit entfernt zu sein. Stattdessen plagen die Finanzmärkte altbekannte Sorgen. Die anhaltende Beeinträchtigung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus hält die Ölpreise hoch und damit die Anleiherenditen.Die Sorge vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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