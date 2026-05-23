Washington - Der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidat Kevin Warsh ist als neuer Chef der US-Zentralbank Federal Reserve vereidigt worden. «Ich beabsichtige, dieses Amt mit Energie und Bestimmung auszufüllen», sagte er im Weissen Haus, nachdem er seinen Amtseid ablegte. Die kommenden Jahre könnten «beispiellosen Wohlstand» für US-Amerikaner bringen. «Und die Fed hat daran ihren Anteil.» Der Amtsantritt von Warsh markiert ein neues Kapitel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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