Bank of America senkt das Kursziel für Walmart, hält aber an der Kaufempfehlung fest. Der Grund: Genau jetzt, wenn Verbraucher jeden Cent umdrehen, spielt der Handelsriese seine stärkste Karte aus. Bank of America bekräftigt ihre Kaufempfehlung für Walmart, auch wenn das Kursziel von 150 auf 144 US-Dollar gesenkt wurde. Der US-Einzelhandelsriese habe im ersten Quartal geliefert und sei strukturell gut aufgestellt, um in einem schwierigen Konsumumfeld Marktanteile zu gewinnen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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