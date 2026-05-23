Die Aktie von Renk bleibt trotz voller Auftragsbücher und robuster Geschäftsentwicklung unter Druck. Während das Unternehmen mit steigenden Bestellungen, wachsender Dividende und langfristigen Ausbauplänen überzeugt, zeigt sich der Kurs weiter anfällig. Besonders der jüngste Aktienverkauf des Großaktionärs KNDS sorgt am Markt für Aufmerksamkeit.Starkes operatives Geschäft Operativ läuft es für Renk weiterhin rund. Im ersten Quartal legten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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