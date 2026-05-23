Ab jetzt läufts anders, neu, besser. Spotify verkündete am 21. Mai richtig große News. Die Aktie schoss daraufhin im US-Handel zeitweise um über +14% nach oben (auf über 480 US$). Am Freitag ist der Kurs nochmals um +8% gestiegen. Die drei kurstreibenden Ereignisse schreiben die Geschichte Spotifys neu. Ist der Kurssprung übertrieben, oder darf die Aktie nun neu bewertet werden? "Drei Kurstreiber für Aschenputtel" 1. Der Spotify "Investor Day 2026" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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