© Foto: Simon Jankowski - picture alliance / NurPhotoDie UBS sieht in chinesischen Tech-Aktien enormes Potenzial. Vor allem der Ausbau des KI-Markts könnte Anlegern jetzt hohe Chancen eröffnen.Die Schweizer Großbank UBS sieht neue Chancen am chinesischen Aktienmarkt. Vor allem Technologieunternehmen könnten von einem schnell wachsenden Markt für Künstliche Intelligenz profitieren. Gleichzeitig entspannt sich nach Einschätzung der Bank das Verhältnis zwischen Washington und Peking. Das sagte Suresh Tantia, Investmentchef für asiatische Aktienstrategien bei UBS Global Wealth Management, im Gespräch mit CNBC. Weniger geopolitischer Druck Nach dem jüngsten Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping könnten Anleger ihren Blick wieder stärker auf …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE