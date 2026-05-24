ZenaTech nimmt Öl- und Gasinspektionen in Kanada ins Visier

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ZenaTech rückt mit seinem Drone-as-a-Service-Geschäft tiefer in den kanadischen Energiemarkt vor. Das Unternehmen hat ein Angebot zur Übernahme einer Firma für Landvermessungen und Geomatik mit Sitz in Alberta unterzeichnet. Die Zielgesellschaft ist in drei westkanadischen Provinzen aktiv. Damit könnte ZenaTech erstmals eine Landvermessungsfirma in Kanada übernehmen. Zugleich wäre es die erste Transaktion des Unternehmens mit klarem Fokus auf Drohnendienste für den Öl- und Gassektor. Dieser Markt verzeichnet laut Mitteilung jährliche Zuwachsraten von über 28 %.

Einstieg in einen wachstumsstarken Energiemarkt

ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) sieht in der geplanten Übernahme einen strategischen Baustein für den Ausbau seines Geschäfts mit KI-gestützten Drohnen, Drone-as-a-Service, Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen. Der Schritt führt das Unternehmen in einen Markt, in dem Inspektion, Vermessung und Infrastrukturüberwachung zunehmend datengetrieben ablaufen.

ZenaTech-CEO Shaun Passley bezeichnet die geplante Übernahme als wichtigen strategischen Schritt zur Expansion des Drone-as-a-Service-Geschäfts in den kanadischen Öl- und Gassektor. Dieser zählt aus Sicht des Unternehmens zu den bedeutendsten Energiemärkten Nordamerikas. Der Übernahmekandidat bringt gewerbliche Stammkunden, regionale Fachkenntnisse und umfangreiche Erfahrung bei Vermessungs- und Geomatikprojekten mit. Dazu zählen auch Projekte für große Produzenten. ZenaTech sieht darin die Chance, bestehende Dienste durch KI-gestützte Drohnentechnologien für Vermessung, Kartierung, Inspektion und Infrastrukturüberwachung weiter zu verbessern. Daraus soll eine Kernkompetenz entstehen, die auch für den wachstumsstarken internationalen Markt nutzbar wäre.

Regionale Basis mit industrieller Kundschaft

Die Zielgesellschaft aus Alberta ist auf georäumliche Landvermessung, Geomatik, Kartierung und damit verbundene Umweltdienstleistungen für Öl- und Gasproduzenten in Westkanada spezialisiert. Mit mehreren regionalen Niederlassungen, darunter in der Region Grande Prairie, deckt das Unternehmen Projekte in Alberta, im Osten von British Columbia und in Saskatchewan ab.

Zum Leistungsangebot gehören Vermessungs- und Kartierungsdienste sowie Unterstützung bei der Standortvorabprüfung für kommerzielle Infrastruktur- und Energieentwicklungsprojekte. Die Kundenbasis besteht aus Firmenkunden im Öl- und Gassektor. Dazu zählen laut Mitteilung auch führende kanadische Energieversorger und etablierte Erdgasproduzenten, die an Upstream-Projekten und Infrastrukturentwicklungen in Westkanada beteiligt sind.

Drohnen sind bereits Teil des Tagesgeschäfts

Ein wichtiger Punkt: Der Übernahmekandidat nutzt Drohnen schon heute in großem Umfang. In rund 80% der aktuellen Projekte kommen drohnenbasierte Abläufe bei der Vermessung und Geodatenerfassung zum Einsatz. Für ZenaTech schafft das eine operative Startrampe. Neue Technologien müssten nicht bei null eingeführt werden, sondern könnten auf bestehenden Prozessen aufsetzen.

Die geplante Übernahme passt damit zur Strategie von ZenaTech. Das Unternehmen will etablierte Dienstleister mit langjähriger Stammkundschaft übernehmen und diese mit moderner Drohnenautomatisierung sowie KI-Technologien verbinden. Ziel ist es, Vermessungs-, Kartierungs- und Infrastrukturüberwachungsleistungen effizienter und präziser zu machen. Für ein wachsendes DaaS-Netzwerk kann genau diese Mischung aus Bestandskunden, regionalem Know-how und Technologieeinsatz ein wichtiger Hebel sein.

Markt für Drohneninspektionen gewinnt Tempo

Der Zeitpunkt der geplanten Übernahme ist markant. Der internationale Markt für Drohneninspektionen im Öl- und Gassektor wird laut Marktanalysen auf rund 2,3 Mrd. USD beziffert. Prognosen gehen von einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate von rund 28,5% aus. Getrieben wird diese Entwicklung durch die zunehmende Akzeptanz autonomer Inspektions- und Vermessungsdienste sowie regelkonformer Methoden im Bereich der Energie-Infrastruktur.

Mit seiner Drone-as-a-Service-Plattform bietet ZenaTech Unternehmens- und Regierungskunden bedarfsorientierten oder abonnementbasierten Zugang zu drohnenbasierten Diensten. Diese umfassen Vermessungen, Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigung, Bestandsmanagement und Präzisionslandwirtschaft. Der Vorteil aus Kundensicht: Die Nutzung erfolgt ohne den mit Eigentum verbundenen Investitions- oder Betriebsaufwand.

Vom lokalen Standort zum globalen DaaS-Netzwerk

ZenaTech setzt bei seiner Expansion auf etablierte und profitable Dienstleistungsfirmen, die noch nach dem Low-Tech-Prinzip arbeiten und reif für Drohneninnovationen sind. Aus solchen Bausteinen will das Unternehmen ein globales, multiservicefähiges DaaS-Netzwerk mit Standorten auf kommunaler Ebene aufbauen. Diese Standorte bringen bereits Stammkunden und stabile Umsätze mit.

Durch die Einbindung moderner Drohnen sollen Geschwindigkeit, Präzision, Datenqualität und Sicherheit steigen. ZenaTech will auch künftig sein internationales Geschäft und Standortnetzwerk ausbauen und zugleich neue Drohnen und Dienstleistungen integrieren. Die geplante Akquisition in Alberta wäre damit mehr als ein regionaler Zukauf. Sie wäre ein weiterer Schritt, um klassische Vermessungsarbeit mit skalierbarer Drohnentechnologie zu verbinden.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-unterzeichnet-angebot-zur-uebernahme-einer-kanadischen-landvermessungsfirma-in-alberta-und-expandiert-mit-seinem-drone-as-a-service-geschaeft-in-den-markt-fuer-drohnengestuetzte-inspektionen-in-der-oel-und-gasbranche/5152159/

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