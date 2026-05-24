LUXEMBURG, May 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stoneshield Capital hat heute bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb einer 15-prozentigen Beteiligung an Exolum von OMERS unterzeichnet hat und damit seine seit Januar 2026 bestehende Beteiligung an dem Unternehmen ausbaut. Die verbleibenden 10 % der rund 25-prozentigen Beteiligung von OMERS werden separat von einer weltweit führenden Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Milliarden Dollar erworben. OMERS ist gemeinsam mit seinen Investitionspartnern seit 2016 an Exolum beteiligt. Die Bedingungen der Transaktionen werden nicht bekannt gegeben.

Exolum ist ein weltweit tätiges Energielogistikunternehmen mit Hauptsitz in Spanien, das sich auf den Transport, die Lagerung und den Vertrieb von Raffinerieprodukten, Flüssiggütern und Flugkraftstoffen spezialisiert hat und gleichzeitig eine immer wichtigere Rolle bei der Unterstützung der Energiewende spielt. Exolum besitzt ein 4.000 km langes Fernleitungsnetz in Spanien und betreibt ein weiteres 2.000 km langes Leitungsnetz im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen verfügt zudem über 68 Tanklager mit einer Kapazität von mehr als 11 Millionen Kubikmetern und beliefert weltweit über 48 Flughäfen - darunter Heathrow, Gatwick, Stansted, Madrid, Barcelona, Lissabon, Lima und Charles de Gaulle -, was es zu einer der weltweit führenden Infrastrukturplattformen für Flugkraftstoffe macht. Exolum beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von über 1,3 Mrd. Euro.

Felipe Morenés Botín und Juan Pepa, Mitbegründer von Stoneshield Capital, erklären: "Exolum ist eine einzigartige HALO-Infrastrukturplattform mit unersetzlichen strategischen Vermögenswerten, stabilen langfristigen Cashflows und erheblichen Wachstumsmöglichkeiten, die mit der Entwicklung der globalen Energiesysteme verbunden sind. Als bestehender Aktionär haben wir die Entwicklung des Unternehmens aufmerksam verfolgt, darunter seine internationale Expansion, seine operative Exzellenz und seine zunehmende Rolle bei der Unterstützung der Energiewende. Die Aufstockung unserer Beteiligung und die Übernahme eines aktiven Sitzes im Vorstand spiegeln unsere Überzeugung wider, dass Exolum eine einzigartige Kombination aus der Qualität seiner Immobilienbestände, seiner geografischen Reichweite und seiner strategischen Bedeutung bietet, sowie unser Engagement, das Management dabei zu unterstützen, die Position des Unternehmens als eine der führenden Energielogistikplattformen Europas weiter zu stärken."

Luca Lupo, Senior Managing Director und Head of Europe bei OMERS Infrastructure, sagt: "In den letzten zehn Jahren hat sich Exolum zu einem stärkeren, diversifizierteren und zunehmend international ausgerichteten Unternehmen entwickelt, das eine immer wichtigere Rolle bei der Unterstützung der Energiewende spielt. Wir haben uns während unserer gesamten Beteiligungszeit aktiv engagiert und sind stolz darauf, gemeinsam mit der Unternehmensleitung und unseren Investitionspartnern das Wachstum, die Diversifizierung und die Fortschritte des Unternehmens in Bereichen unterstützt zu haben, die mit kohlenstoffarmen Kraftstoffen und der Energieinfrastruktur der Zukunft in Verbindung stehen. Diese Transaktion spiegelt sowohl die Qualität des Geschäfts als auch unseren disziplinierten Ansatz beim aktiven Portfoliomanagement und bei der Kapitalumschichtung wider."

Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2026 abgeschlossen sein, vorbehaltlich bestimmter üblicher Abschlussbedingungen und behördlicher Genehmigungen.

Anmerkungen für Redakteure

Stoneshield erwarb im Januar 2026 eine Beteiligung von 4,93 %. Nach Abschluss dieser Transaktion wird der Gesamtanteil von Stoneshield an Exolum bei etwa 20 % liegen.

Nach Abschluss der Transaktion wird Stoneshield Capital drei der derzeitigen Sitze von OMERS im Verwaltungsrat übernehmen. Der zweite Investor wird die verbleibenden beiden übernehmen.

Im Dezember 2025 schloss OMERS eine Refinanzierung seiner Beteiligung an Exolum in Höhe von 770 Millionen Euro ab: https://www.omersinfrastructure.com/news/omers-completes-refinancing-for-its-stake-in-exolum.





Pressekontakte

Stoneshield Capital

Claudia Suárez

E: cs@stoneshieldcapital.com

T: +353 (0) 87 465 4410

OMERS

James Thompson

E: jathompson@omers.com

T: +44 (0) 7443 264 154

Über Stoneshield Capital

Stoneshield Capital wurde 2018 von Felipe Morenés Botín und Juan Pepa gegründet und ist eine europaweit tätige Investmentgesellschaft für Sachwerte mit globaler Ausrichtung. Der Fokus liegt auf dem Aufbau und der Skalierung führender, operativer Plattformen in verschiedenen Sektoren, die von langfristigen, strukturellen Wachstumstreibern profitieren. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 8 Milliarden Euro und einer rasch wachsenden Anlageplattform vereint Stoneshield Anlageexpertise, aktives Vermögensmanagement und Kapitalmarktkompetenz, um über Konjunkturzyklen hinweg beständige risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Zum Portfolio des Unternehmens gehören Neinor Homes, einer der führenden börsennotierten Wohnbauentwickler Spaniens; MiCampus, die größte Plattform für Studentenwohnungen in Südeuropa; Solaria, eine der führenden Plattformen für erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur in Europa; sowie Meliá, eine der führenden Hotelplattformen in Europa.

Über OMERS Infrastructure

OMERS Infrastructure verwaltet weltweit Infrastrukturinvestitionen im Auftrag von OMERS, dem leistungsorientierten Pensionsfonds für kommunale Bedienstete in der Provinz Ontario, Kanada, sowie im Rahmen seines "Strategic Partnership Program" für Drittinvestoren. OMERS Infrastructure verwaltet ein Vermögen von rund 40,9 Milliarden kanadischen Dollar, einschließlich des im Auftrag von OMERS und Dritten investierten Kapitals, in rund 30 Beteiligungen in Nordamerika, Westeuropa, Indien und Australien sowie in verschiedenen Sektoren, darunter Energie, Digitalwirtschaft und Verkehr. OMERS Infrastructure beschäftigt Mitarbeiter in Toronto, New York, London, Amsterdam und Sydney.