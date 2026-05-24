670 Mio. Umsatz bis 2026? Der geheime Rohstoff-Run auf Wolfram und Antimon hat begonnen!

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Die globalen Rohstoffmärkte erleben eine fundamentale Machtverschiebung. Im Schatten klassischer Edelmetalle wie Gold und Silber vollzieht sich bei den strategischen Industriemetallen Wolfram und Antimon eine dramatische Preisexplosion. Angeregt durch strikte Exportbeschränkungen aus China, steigende Rüstungsbudgets und die Notwendigkeit autarker Lieferketten rücken spezialisierte Bergbauunternehmen in den Fokus globaler Investoren. Drei Schlüsselunternehmen treiben den Aufbau unabhängiger westlicher Lieferketten maßgeblich voran.

Das Marktumfeld: Chinas Exportstopp trifft auf Rüstungsboom

Wolfram gehört aufgrund seiner extremen Dichte und Hitzebeständigkeit zu den kritischsten Rohstoffen der modernen Industrie. Es ist unverzichtbar für die Halbleiterindustrie, die Luft- und Raumfahrt sowie für die Verteidigungstechnologie bei der Produktion von moderner Munition, Panzerungen und Lenkwaffen. China kontrolliert traditionell den Großteil der weltweiten Förderung. Jüngste Exportbeschränkungen aus Peking haben die westlichen Märkte jedoch empfindlich getroffen und die Notwendigkeit heimischer Quellen drastisch verschärft. Gleichzeitig gewinnt Antimon massiv an Bedeutung. Als strategisches Beiprodukt und essenzieller Bestandteil für Energiespeichersysteme sowie militärische Anwendungen verzeichnet auch Antimon eine strukturelle Angebotsverknappung.

American Tungsten & Antimony Ltd. setzt auf US-Infrastruktur

Das australische Unternehmen American Tungsten & Antimony Ltd. (WKN: A41XT2, ISIN: AU0000445603) verfolgt das strategische Ziel, eine geschlossene und vollkommen autarke Wertschöpfungskette direkt auf US-Boden zu etablieren. Das Unternehmen sichert sich hierbei einen erheblichen Zeitvorteil, indem es primär auf die Sanierung und Wiederinbetriebnahme bereits bestehender Infrastruktur setzt. Das Herzstück bildet die Dutch Mountain Mill im Clifton Mining District in Utah. Diese vollständig genehmigte Aufbereitungsanlage ermöglicht es, langwierige Neugenehmigungsprozesse effektiv zu umgehen. Jüngste Diamantbohrprogramme auf dem unternehmenseigenen Projekt Antimony Canyon in Utah bestätigten zudem hochgradige, oberflächennahe Antimonvorkommen. Um die regulatorischen Prozesse und die US-Lieferkettenstrategie weiter zu beschleunigen, berief das Unternehmen den ehemaligen US-Innenminister David Bernhardt zum Vorsitzenden des neuen Strategic Advisory Boards.

Almonty Industries Inc. als etablierter Branchenriese

Als einer der bekanntesten westlichen Marktteilnehmer gilt Almonty Industries Inc. (WKN: A1J7ST, ISIN: CA02032X1001). Das Unternehmen verfügt bereits über operative Minen und hochentwickelte Projekte in politisch stabilen Regionen. Durch den planmäßigen Ausbau der weltweiten Kapazitäten prognostizieren Analysten für das Jahr 2026 einen massiven Umsatzanstieg auf rund 670 Millionen CAD. Das absolute Schlüsselprojekt ist die südkoreanische Sangdong-Mine. Sie gilt als eine der größten bekannten Wolfram-Lagerstätten außerhalb Chinas. Nach der vollen Inbetriebnahme soll sie einen erheblichen Teil des westlichen Bedarfs decken und die Abhängigkeit von asiatischen Importen strukturell verringern.

Antimony Resources Corp. bietet die reine Antimon-Wette

Ergänzt wird das Trio durch die kanadische Antimony Resources Corp. (WKN: A414DM, ISIN: CA0369271014), die sich als spezialisierter Entwickler fokussiert auf den reinen Antimon-Markt positioniert. Das primäre Projekt des Unternehmens in New Brunswick steuert im laufenden Jahr auf wichtige Meilensteine zu. Für Mitte 2026 ist die Veröffentlichung der ersten offiziellen Ressourcenschätzung angekündigt. Noch im Laufe desselben Jahres sollen eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung sowie erste Abnahmeabsichtserklärungen mit Partnern aus der Industrie und dem Verteidigungssektor folgen, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts frühzeitig zu untermauern.

Kreislaufwirtschaft als strategische Ergänzung

Neben dem Neuabbau in Minen gewinnt das Recycling von wolframhaltigen Schrotten wie alten Bohrköpfen und Industriewerkzeugen massiv an Bedeutung. Die Etablierung geschlossener Recyclingkreisläufe im westlichen Wirtschaftsraum gilt als zweite unverzichtbare Säule, um die strategische Unabhängigkeit von asiatischen Exporten kurz- und mittelfristig abzusichern und bestehende Lieferengpässe abzufedern.

Fazit für den Kapitalmarkt

Die Verschärfung des Handelskrieges um kritische Metalle hat den Markt für Wolfram und Antimon in eine anhaltende Angebotsunterdeckung manövriert. Unternehmen wie American Tungsten & Antimony, Almonty Industries und Antimony Resources besetzen eine strategische Schlüsselposition. Da westliche Regierungen den Aufbau dieser Lieferketten zunehmend finanziell und regulatorisch unterstützen, bleibt der Sektor einer der dynamischsten im Rohstoffbereich.

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Quelle:

https://www.boerse-express.com/news/articles/almonty-aktie-670-millionen-cad-umsatz-2026-erwartet-906445