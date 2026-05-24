Amsterdam - Digitale Zahlungen sind im Onlinehandel nicht mehr nur ein technischer Schritt am Ende des Kaufs. Sie entscheiden mit darüber, ob die Kunden Vertrauen fassen und ob ein Warenkorb abgeschlossen wird. Neben Kreditkarten, Debitkarten, Rechnungskauf und mobilen Bezahllösungen spielen vor allem die Prepaid-Zahlungsmittel beim Kauf im Internet eine wichtige Rolle. Das Prinzip dabei ist einfach: Ein zuvor erworbenes Guthaben kann ganz nach Bedarf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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