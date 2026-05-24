Uber will Delivery Hero übernehmen - 33 Euro je Aktie in Aussicht gestellt

BERLIN - Der US-Fahrdienstleister Uber ist an einer Komplettübernahme des Essenslieferdienstes Delivery Hero interessiert. Das im MDax notierte Unternehmen bestätigte ein Interesse durch den US-Konzern, der bereits ein Fünftel der Anteile hält und Zugriff auf weitere Aktien hat. Uber sei mit einem Angebot von 33 Euro pro Aktie auf die Gesellschaft zugekommen, teilte Delivery Hero am Samstag in Berlin mit. Das wäre weniger als das Papier am Freitag gekostet hatte.

Warum Dortmund vom Pokalsieg des FC Bayern profitiert



BERLIN - Der Pokalsieg des FC Bayern München hat Borussia Dortmund die Chance auf den Supercup eröffnet. Als deutscher Meister waren die Münchner bereits für diesen Wettbewerb gesetzt. Hätte der VfB Stuttgart das Pokalfinale gewonnen, wäre er Bayern-Gegner im Supercup geworden. Durch den Erfolg der Münchner spielt Vizemeister BVB nun um die Trophäe. Letztmals gab es dieses Duell im August 2021, damals gewann der FC Bayern mit 3:1.

Gewerkschaft: Bei Biontech ist die Maske gefallen



MAINZ - Die Gewerkschaft IG BCE wirft dem Management des Impfstoffherstellers Biontech vor, keine ernsthaften Verkaufsabsichten für ihre von der Schließung bedrohten Produktionsstandorte zu haben. "Es gibt keine Transparenz und keinerlei Informationen des Unternehmens", sagte Gewerkschaftssekretär Christian Trapp der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Deshalb herrscht eine große Verunsicherung unter den Beschäftigten."

Überarbeitete Riesen-Rakete Starship absolviert Testflug

STARBASE - Eine komplett überarbeitete Version des größten jemals gebauten Raketensystems hat einen zwölften Testflug weitgehend nach Plan absolviert - obwohl einige Triebwerke ausfielen. Das von Tech-Milliardär Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX entwickelte Starship startete vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas, flog eine Weile durch das Weltall und kam dann rund eine Stunde später wie geplant inmitten eines Feuerballs im Indischen Ozean auf.

Windkraft auf See: Minister Schneider fordert Vertragstreue

FRANKFURT/BERLIN - Bundesumweltminister Carsten Schneider verlangt Klarheit beim weiteren Ausbau der Windenergie auf See. "Die Unternehmen verdienen gut. Ich erwarte, dass sie schnell Klarheit schaffen, weil die Seeprojekte für die Energiewende zentrale Bedeutung haben", sagte der SPD-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag).



Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Feuer an Bahnstrecke - stundenlange Probleme im Fernverkehr -Rettungsarbeiten nach Minenunglück in Nordchina gehen weiter -Mindestens 28 Tote bei Einsturz illegaler Goldmine in Angola -Süßwarenhersteller ruft zwei Erdnuss-Snacks zurück

-SMS-Nutzung bricht ein

-Studie: KI bleibt oft im Testlauf stecken°



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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he



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