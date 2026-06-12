Amazon macht Alexa+ in den USA zum digitalen Kellner. Nutzer können Essen per Sprachbefehl über Uber Eats bestellen. Für Uber könnte daraus mehr werden als ein Komfort-Feature: ein neuer Kanal für Bestellungen, Kundenbindung und höhere Frequenz. Ein Satz genügt und Uber Eats steht vor der Tür Der nächste Angriff auf den Liefermarkt beginnt nicht in einer App, sondern im Wohnzimmer. Amazon hat seinen KI-Assistenten Alexa+ in den USA mit Uber Eats verknüpft. Nutzer können damit Essen per natürlicher Sprache ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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