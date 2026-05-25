Im Wachstumsmodus...: Positiver Cashflow und zwei Minen als Sprungbrett für die nächste Wachstumsphase!

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Mit der produzierenden Mine, der laufenden Kapazitätserweiterung, dem Hochlauf weiterer sowie einer weiteren geplanten Übernahme bestens gerüstet.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sierra Madre Gold & Silver Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sierra Madre Gold and Silver Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 25. Mai 2026, 0:43 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Silber ist derzeit einer der spannendsten Rohstoffe des Edelmetallsektors. Das Metall ist zugleich Geldmetall, Industriemetall und Krisenbarometer. Genau diese dreifache Rolle macht den Markt so explosiv: Investmentnachfrage, industrielle Anwendungen und physische Lagerbestände wirken gleichzeitig auf einen Markt, der seit Jahren nicht komfortabel versorgt ist.

Nach Einschätzung des Silver Institute dürfte der globale Silbermarkt 2026 bereits das sechste Defizitjahr in Folge erleben. Der erwartete Fehlbetrag von rund 67 Mio. Unzen zeigt: Selbst bei steigendem Angebot bleibt der Markt eng. Gleichzeitig soll die physische Investmentnachfrage um rund 20% steigen.

Quelle: Kobeissi Letter via Facebook / Bloomberg / China General Administration of Customs

Für Silberproduzenten mit laufender Produktion, vorhandener Infrastruktur und konkreten Erweiterungsplänen ist dieses Umfeld ausgesprochen attraktiv.

Auch die kurzfristige Volatilität sollte Anleger nicht darüber hinwegtäuschen, worum es im Kern geht: Silber bleibt ein Markt mit struktureller Spannung. Sinkende sofort verfügbare Lagerbestände, starke Preisbewegungen und die wachsende Bedeutung von Silber in Elektronik, Solartechnik, Stromnetzen und als Anlagegut erhöhen die Sensibilität gegenüber neuen Produktionsmeldungen. Wer in diesem Umfeld bereits produziert, Einnahmen erzielt und seine Kapazität ausbaut, ist deutlich weiter als ein reiner Explorer.

Genau hier kommt Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (WKN: A3CM97) ins Spiel.

Das Unternehmen betreibt mit "La Guitarra' in Mexiko bereits eine produzierende Silber-Gold-Mine, hat 2025 den Sprung in die kommerzielle Produktion geschafft und meldete nun für Q1-2026 einen Rekordumsatz. Parallel laufen Erweiterungen bei "La Guitarra', der Hochlauf höhergradiger Minenbereiche und - vorbehaltlich finaler Vollzugsbedingungen.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Der nächste strategische Wachstumsschritt mit "Del Toro'.

Q1-2026: Der nächste Beweis, dass aus dem Neustart ein Produzent mit Dynamik wird!

Die jüngsten Zahlen sind der stärkste Einstieg in die neue Wachstumsstory. Sierra Madre (WKN: A3CM97) erzielte im ersten Quartal 2026 mit einem Quartalsumsatz von 10,1 Mio. USD einen neuen Unternehmensrekord. Das bereinigte EBITDA lag bei 2,8 Mio. USD, der operative Cashflow bei 3,5 Mio. USD und der Bruttogewinn bei 3,61 Mio. USD. Damit zeigt "La Guitarra' nur gut ein Jahr nach dem Start der kommerziellen Produktion bereits ein Profil, das im Junior-Silbersektor keineswegs selbstverständlich ist: echte Produktion, echte Umsätze, echter Cashflow.

Im vergangenen Quartal verkaufte das Unternehmen 69.006 Unzen Silber und 1.038 Unzen Gold bzw. 128.827 Unzen Silberäquivalent. Zum 31. März 2026 verfügte Sierra Madre über 13,2 Mio. USD an liquiden Mitteln und kurzfristigen Anlagen sowie über ein Working Capital von 14,4 Mio. USD. Das ist wichtig, denn Wachstum im Bergbau braucht nicht nur gute Projekte, sondern auch Finanzierungskraft, Betriebserfahrung und Zeitdisziplin.

Die Kosten lagen im ersten Quartal mit 42,55 USD je produzierter Unze Silberäquivalent und damit leicht höher als in Q4-2025. Für eine faire Einordnung ist der Grund entscheidend: Sierra Madre befindet sich mitten im Hochlauf von "Coloso' und "Nazareno', hat die Belegschaft im Vorfeld der Erweiterung kräftig ausgebaut, verarbeitet zeitweise niedrigergradiges Material außerhalb der Ressource, kämpfte mit inflationsbedingten Kostensteigerungen und einem stärkeren mexikanischen Peso. Genau diese Faktoren sollen laut Unternehmensausblick im Jahresverlauf durch höhere Erzgehalte und steigende Durchsatzraten schrittweise abgemildert werden.

2025 war das Transformationsjahr - 2026 wird zum Umsetzungsjahr!

Der Blick auf das Gesamtjahr 2025 macht deutlich, wie stark sich Sierra Madre (WKN: A3CM97) verändert hat. Nach dem Neustart von "La Guitarra' zum Jahresbeginn 2025 verkaufte das Unternehmen 271.204 Unzen Silber und 4.041 Unzen Gold bzw. 628.196 Unzen Silberäquivalent. Die Nettoerlöse beliefen sich auf rund 25,0 Mio. USD, das bereinigte EBITDA stieg auf 6,03 Mio. USD. Besonders beeindruckend: Aus einem operativen Mittelabfluss von 3,65 Mio. USD im Jahr 2024 wurde 2025 ein operativer Mittelzufluss von 4,09 Mio. USD. Der Nettogewinn lag bei 8,13 Mio. USD bzw. 0,05 USD je Aktie, wobei eine Steuererstattung von 6,1 Mio. USD enthalten war.

Diese Zahlen sind mehr als eine schöne Momentaufnahme. Sie markieren den Übergang von der Wiederinbetriebnahme zur operativen Skalierung. Genau diese Phase ist im Bergbau oft die wertvollste:

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Die Infrastruktur steht, die Mannschaft sammelt Betriebserfahrung, die Erzkörper werden besser verstanden und jede zusätzliche Tonne Durchsatz kann die Wirtschaftlichkeit spürbar verändern.

"La Guitarra': Kapazitätsausbau mit klarer Taktung!

Der wichtigste kurzfristige Wachstumstreiber bleibt "La Guitarra'. Das Unternehmen arbeitet an einem zweistufigen Erweiterungsplan. In "Phase 1' soll die Nennkapazität der Anlage von derzeit 500 Tonnen pro Tag auf 750 bis 800 Tonnen pro Tag steigen. Der Abschluss dieser ersten Stufe wird bis Ende Q2-2026 erwartet. In "Phase 2' soll "La Guitarra' bis Q3-2027 auf 1.200 bis 1.500 Tonnen pro Tag wachsen.

Für Anleger ist diese Planung deshalb so interessant, weil es sich nicht um eine ferne Vision auf grüner Wiese handelt. Sierra Madre (WKN: A3CM97) erweitert eine bestehende, genehmigte, laufende Anlage. Das Unternehmen hat bereits zentrale Ausrüstung beschafft: einen zweiten Brecher, eine 600 bis 700 tpd-Kugelmühle, eine Verdickungsanlage für Rückstände sowie zusätzliche LKW, Fahrlader und Generatoren. Damit adressiert Sierra Madre zugleich ein wichtiges Thema aus dem vergangenen Jahr: weniger Unterbrechungen durch Stromausfälle und eine robustere Produktionskette.

Gelingt die planmäßige Umsetzung, könnte "La Guitarra' deutlich mehr Material verarbeiten und die Stückkosten über Skaleneffekte reduzieren. Genau das ist der Kern der Wachstumsstory: mehr Durchsatz, bessere Erzgehalte, mehr betriebliche Stabilität und dadurch ein deutlich stärkerer Produzentencharakter.

"Coloso' und "Nazareno': Höhergradige Zonen als nächster operativer Schub!

Besonders spannend wird die Entwicklung bei "Coloso' und "Nazareno'. "Coloso' wurde Ende Q1-2025 wieder in Betrieb genommen. Nach Unternehmensangaben liegen die geschätzten Ressourcengehalte dort bei Silber und Gold deutlich über den Adern der "Guitarra'-Mine. Seit Produktionsbeginn wurde auf sechs aktive Abbaustätten in zwei Adern erweitert. Die Entwässerung tieferer Minenbereiche soll im zweiten Halbjahr 2026 zusätzliche Ressourcenblöcke zugänglich machen.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Auch "Nazareno' entwickelt sich zu einem wichtigen Baustein. Die Erschließung läuft, zwei Abbaukammern auf der 180er-Sohle wurden vorbereitet, die mineralisierte Struktur weist im Durchschnitt mehr als 4,5 m Breite auf und wurde für den Langlochabbau vorbereitet. Laut Unternehmensangaben soll die volle Produktion aus diesen Bereichen im Mai 2026 anlaufen. Parallel wurde ein spezialisierter Dienstleister ausgewählt, der mit Ausrüstung und Personal die Minenentwicklung bei "Coloso' und "Nazareno' beschleunigen soll.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Für die Investmentstory bedeutet das: Sierra Madre (WKN: A3CM97) wächst nicht nur über eine größere Mühle, sondern auch über bessere und zusätzliche Minenquellen. Genau diese Kombination aus Durchsatz und Erzqualität ist im Untertagebau entscheidend.

"East District': Der erste moderne Explorationsschub bei "La Guitarra'!

Neben Produktion und Erweiterung baut Sierra Madre (WKN: A3CM97) auch die Explorationsseite aus. Im "East District' des "La-Guitarra'-Komplexes läuft ein 3,5 Mio. USD-Explorationsprogramm. Nach Abschluss von Kartierungen, Probenahmen und Zieldefinitionen ist ein Bohrprogramm über rund 30.000 m vorgesehen, dessen Start für das zweite Halbjahr 2026 erwartet wird.

Das ist für die Bewertung von Bedeutung. Produzenten mit laufender Anlage können Explorationserfolge oft schneller in eine betriebliche Perspektive übersetzen als reine Explorer.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Jede neue Zone in Reichweite vorhandener Infrastruktur kann potenziell wertvoller sein, weil Straßen, Minenbetriebe, Anlage, Personal und regionale Erfahrung bereits vorhanden sind.

"Del Toro': Der mögliche zweite Wachstumsmotor!

Der nächste große strategische Schritt ist "Del Toro'. Sierra Madre (WKN: A3CM97) hat im Dezember 2025 eine Vereinbarung zur Übernahme der "Del-Toro'-Silbermine von First Majestic Silver angekündigt. Die Aktionäre haben der Transaktion Ende April 2026 zugestimmt; der Vollzug blieb nach den zuletzt veröffentlichten Unternehmensmeldungen noch von weiteren Bedingungen abhängig, darunter die Annahme durch die TSX Venture Exchange und die mexikanische Kartellfreigabe. Wichtig: "Del Toro' ist eine geplante bzw. noch zu vollziehende Akquisition, solange kein offizieller "Closing'-Abschluss gemeldet ist.

Operativ ist "Del Toro' dennoch ein extrem spannendes Asset. Es handelt sich um eine ehemals produzierende, vollständig genehmigte Untertage-Silbermine im mexikanischen "Chalchihuites'-Distrikt mit drei Untertageminen, über 62,5 km vorhandener Entwicklung und einer Aufbereitungsanlage mit drei Mühlen und 3.000 Tonnen Tageskapazität. Das Projekt befindet sich in Pflege und Wartung und verfügt nach Unternehmensangaben über gültige Genehmigungen für die Wiederaufnahme des Untertagebetriebs.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Sierra Madre (WKN: A3CM97) sieht in "Del Toro' die Chance, den erfolgreichen Neustart von "La Guitarra' an einem zweiten Standort zu wiederholen. Das Unternehmen plant nach Vollzug zunächst Exploration, technische Aufarbeitung und eine aktualisierte Ressourcenschätzung. Aktuelle Unternehmensunterlagen stellen einen Bohrstart 2026 mit 30.000 m dar, die ursprüngliche Transaktionsmeldung beschreibt darüber hinaus einen initialen Explorationsplan von rund 50.000 m bis zu einer aktualisierten Ressourcenschätzung. Als grober Zeitrahmen wurde ein möglicher Neustartprozess ab Mitte 2027 und eine Produktion ab Mitte 2028 genannt. Bei anhaltend starkem Silberpreisumfeld hielt das Management auch eine schnellere Wiederaufnahme innerhalb von zwölf Monaten für möglich. Solche Angaben sind zukunftsgerichtet und stehen unter den üblichen Risiken und Annahmen.

Historisch wurden für "Del Toro' "gemessene und angezeigte'-Ressourcen von 592.000 Tonnen mit 398 g/t Silberäquivalent bzw. 7,57 Mio. Unzen Silberäquivalent sowie "abgeleitete' historische Ressourcen von rund 1,19 Mio. Tonnen mit 293 g/t Silberäquivalent bzw. 11,18 Mio. Unzen Silberäquivalent berichtet. Diese Angaben sind ausdrücklich historische Schätzungen.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Sierra Madre (WKN: A3CM97) behandelt sie nicht als aktuelle Mineralressourcen. Es wurde noch nicht ausreichend Arbeit geleistet, um sie als aktuelle Ressourcen zu klassifizieren. Gerade deshalb ist das geplante Bohrprogramm so wichtig.

Warum die Kombination aus Silber, Gold und Mexiko so stark ist!

Sierra Madre (WKN: A3CM97) bietet Anlegern eine seltene Mischung: Silberexposure, Goldbeimischung, laufende Produktion, vorhandene Infrastruktur, organische Erweiterung und Akquisitionsfantasie. Das Unternehmen ist kein reiner Projektentwickler, sondern bereits Produzent. Gleichzeitig besitzt es noch erhebliche Wachstumsstufen, die bei erfolgreicher Umsetzung die Unternehmensgröße deutlich verändern könnten.

Mexiko bleibt einer der wichtigsten Silberstandorte der Welt. Wer dort produzierende Assets mit bestehender Infrastruktur, Genehmigungen, erfahrenem Team und Explorationspotenzial kontrolliert, steht in einem engen Markt besonders sichtbar. Sierra Madre (WKN: A3CM97) hat mit "La Guitarra' bewiesen, dass man eine stillgelegte Mine wieder in kommerzielle Produktion bringen kann. "Del Toro' könnte - nach Vollzug der Transaktion und erfolgreicher technischer Arbeit - dieses Modell ein zweites Mal ermöglichen.

Schauen Sie Sich hier gerne das ins Deutsch übersetzte Unternehmens-Interview an, das auch viele Markt-Infos enthält:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=BRMy1FNg3vI&t=6s

Fazit: Produzent, Erweiterer und möglicher Konsolidierer!

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (WKN: A3CM97) hat sich innerhalb kurzer Zeit von einem Restart-Kandidaten zu einem ernstzunehmenden Silber-Gold-Produzenten entwickelt. 2025 brachte die Transformation: Umsatz, Cashflow und Gewinn. Q1 2026 brachte den nächsten Beleg: Rekordquartalsumsatz, starkes bereinigtes EBITDA, positiver operativer Cashflow und ein klarer Ausbauplan. Mit "La Guitarra', "Coloso', "Nazareno', dem "East District' und der geplanten "Del-Toro'-Akquisition besitzt Sierra Madre mehrere Wachstumsschienen gleichzeitig.

Für Anleger, die einen positiven Silber- und Goldmarkt mit einem bereits produzierenden Junior-Unternehmen verbinden wollen, könnte Sierra Madre (WKN: A3CM97) damit zu den spannendsten Namen im mexikanischen Edelmetallsektor gehören. Die Aktie bleibt wegen Unternehmensgröße, Rohstoffpreisabhängigkeit, operativer Risiken und möglicher Verzögerungen spekulativ, aber gerade diese Mischung aus realer Produktion, klaren Meilensteinen und möglicher zweiter Mine macht die Story aus Unternehmens- und Rohstoffsicht außergewöhnlich reizvoll.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Chancen: Rückenwind durch Silber- und Goldpreise; steigende Investmentnachfrage; Skaleneffekte durch "La-Guitarra'-Erweiterung, höhere Erzgehalte durch "Coloso'/'Nazareno', Exploration im "East District', mögliche Wertsteigerung durch "Del Toro' nach Vollzug und erfolgreicher technischer Bestätigung.

Wesentliche Risiken: fallende Rohstoffpreise; Wechselkursschwankungen; höhere Kosten; technische und operative Minenrisiken; Wasser-/Strom-/Wetterrisiken; Genehmigungs-, Umwelt-, ESG- und Standortthemen in Mexiko; Liquiditäts- und Small-Cap-Risiken; Finanzierungsrisiken; Verzögerungen beim Vollzug der Del-Toro-Transaktion; historische Ressourcenschätzungen; fehlende Reserven/PEA/FS als Grundlage von Produktionsentscheidungen.

Quellen, Methodik und Pflichtangaben

Quellen: Sierra Madre Gold and Silver Ltd., Q1-2026-Meldung vom 19.05.2026; Sierra Madre Gold and Silver Ltd., Q4- und Jahresergebnisse 2025 vom 29.04.2026; Sierra Madre Gold and Silver Ltd., La-Guitarra-Expansion vom 08.09.2025; Sierra Madre Gold and Silver Ltd., Del-Toro-Transaktionsmeldung vom 17.12.2025 und Aktionärszustimmung vom 28.04.2026; Silver Institute, Marktausblick Silber 2026; Unternehmenspräsentationen/Abbildungen von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.; Kobeissi Letter via Facebook; Metalcharts.org.; Quelle Intro-Bild: stock.adobe.com; Intelligence and business analytics with key performance indicators, Professional key performance indicator metrics dashboard for sales and business results evaluation_Von visoot

Methodik/Annahmen: Die Darstellung basiert auf öffentlich verfügbaren Unternehmensmeldungen, MD&A-/Finanzinformationen, technischen Angaben nach NI 43-101 bzw. historischen Schätzungen sowie Branchenquellen. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, keine DCF-Bewertung und kein Kursziel erstellt. Die Einordnung ist qualitativ und werblich. Keine Aktualisierungspflicht; kein Update geplant.

Art der Veröffentlichung: Anzeige/Werbung/Marketingmitteilung. Diese Veröffentlichung ist ausdrücklich keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren.

Interessenkonflikte/Vergütung: SRC swiss resource capital AG unterhält nach den vorliegenden Angaben einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sierra Madre Gold and Silver Ltd. JS Research GmbH erhält für Erstellung/Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC. Der Ersteller ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Nach Kenntnisstand halten JS Research GmbH/Autor keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5% in Sierra Madre Gold and Silver Ltd.; eigene Geschäfte können jedoch jederzeit ohne vorherige Ankündigung erfolgen, sofern gesetzlich zulässig.

BaFin-/MAR-Hinweis: Die Veröffentlichung erfolgt unter Berücksichtigung von Art. 20 MAR, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 sowie der einschlägigen deutschen Kapitalmarktregeln. Durch die werbliche Beauftragung und Vergütung bestehen Interessenkonflikte, die hier offengelegt werden.

Kanada-/BCSC-/NI-43-101-Hinweis: Aussagen zu Mineralressourcen, Produktionsentscheidungen, Erweiterungen, Zeitplänen, Kosten und potenziellen Neustarts können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Die Produktionsentscheidungen des Unternehmens für "La Guitarra' bzw. mögliche künftige Produktionsentscheidungen bei "Del Toro' basieren nach Unternehmensangaben nicht auf NI-43-101-konformen Reservenschätzungen, vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien. Dadurch bestehen erhöhte technische und wirtschaftliche Risiken. Historische Ressourcenangaben zu "Del Toro' sind historische Schätzungen und werden von Sierra Madre nicht als aktuelle Mineralressourcen behandelt. Eine qualifizierte Person des Unternehmens hat noch nicht ausreichend Arbeit geleistet, um diese historischen Schätzungen als aktuelle Ressourcen zu klassifizieren. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Mineralisierung auf Nachbarprojekten ist nicht zwingend ein Hinweis auf Mineralisierung auf den Projekten von Sierra Madre.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Begriffe wie "soll", "könnte", "plant", "erwartet", "beabsichtigt", "Ziel", "Ausblick", "voraussichtlich" oder ähnliche Formulierungen kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Risiken umfassen u. a. Rohstoffpreise, Wechselkurse, Inflation, Betriebskosten, Geologie, Metallurgie, Genehmigungen, Umweltauflagen, Finanzierung, Ausrüstung, Personal, politische und regulatorische Entwicklungen sowie allgemeine Marktbedingungen.

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