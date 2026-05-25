Der Abgabedruck war in den letzten Wochen immens. Mit dem im Januar dieses Jahres gescheiterten Versuch der Rheinmetall-Aktie, die 2.000 Euro zu durchbrechen, drehte der Rüstungswert nach unten ab. Die massiven Kursverluste spiegeln eine Neubewertung des Marktes wider. Die einstmals in den Börsenhimmel gehobene Aktie musste sich einem Realitätscheck unterziehen. Und der kam frei Haus und recht schonungslos. Die zuletzt präsentierten Daten für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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