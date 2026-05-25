DJ Uber erwägt höheres Gebot für Delivery Hero - Zeitung

DOW JONES--Uber Technologies zieht einem Zeitungsbericht zufolge eine Erhöhung des bisherigen Angebots für Delivery Hero in Erwägung. Zuvor hätten die anderen Großaktionäre eine Offerte über 38 Euro pro Aktie abgelehnt, womit der im MDAX notierte Lieferkonzern mit 11,5 Milliarden Euro bewertet worden wäre, wie die Financial Times berichtet.

Am Samstag hatte Delivery Hero zunächst mitgeteilt, dass Uber ein Angebot über 33 Euro je Aktie plant. Vergangene Woche sei Uber-CEO Dara Khosrowshahi nach Oslo geflogen, um die Aufsichtsratschefin von Delivery Hero, Kristin Skogen Lund, zu treffen, so die Financial Times. Laut der Zeitung erwägt der Berliner Lieferkonzern einen Komplettverkauf oder eine Reihe von Deals, mit denen die Sparten im Nahen Osten und in Südkorea abgestoßen würden.

Uber-Rivale Doordash hat laut Financial Times ebenfalls bei Delivery-Hero-Großaktionären angefragt, jedoch keine Aktien gekauft.

Uber Technologies hat seine Beteiligung an Delivery Hero zuletzt massiv ausgebaut. Am vergangenen Montag wurde per Pflichtmitteilung gemeldet, dass der US-Konzern nun auf eine direkte Beteiligung von 19,5 Prozent kommt und sich über Optionen Zugriff auf weitere 5,6 Prozent gesichert hat. Damit sind Uber 25,1 Prozent der Stimmrechte zuzurechnen. Gleichzeitig hatte Uber mitgeteilt, dass "derzeit" nicht die Absicht bestehe, 30 Prozent oder mehr der Stimmrechte zu erwerben.

Zu den weiteren Großaktionären von Delivery Hero zählen die Hongkonger Aspex Management mit 14,55 Prozent und Prosus mit 16,83 Prozent. Prosus hatte im Zuge der Übernahme von Just Eat Takeaway.com 2025, einen Konkurrenten von Delivery Hero und Uber, von der EU die Auflage bekommen, den Großteil seiner Beteiligung innerhalb von zwölf Monaten veräußern.

Aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Freitag geht hervor, dass der US-Bank Morgan Stanley 26,56 Prozent der Stimmrechte zuzurechnen sind, zum größten Teil über Finanzinstrumente.

Die Delivery-Hero-Aktie steigt am Montagvormittag um gut 10 Prozent auf 37,07 Euro.

Uber und Doordash reagierten nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme. Delivery Hero teilte mit, man werde die Angelegenheit über die Mitteilung vom Samstag hinaus nicht kommentieren. Darin hieß es, die Gesellschaft werde weiterhin fokussiert ihren Prozess der strategischen Überprüfung fortsetzen. Sofern erforderlich bzw. angemessen, werde man zukünftige weitere Informationen entsprechend kommunizieren.

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May 25, 2026 04:24 ET (08:24 GMT)

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