"Wir sind jetzt im Zeitalter der wirklich nutzbringenden KI angekommen", sagt Nvidia-Chef Jensen Huang. Tatsächlich entwickelt sich Künstliche Intelligenz immer stärker zum milliardenschweren Megatrend. Weltweit investieren Konzerne Milliarden in Rechenzentren, KI-Infrastruktur und Hochleistungschips. Genau davon profitiert auch dieser dänische 100 Prozent-Gewinner.Im Mai meldete Napatech einen ersten Großauftrag im Millionen-Dollar-Bereich über 1.000 Einheiten für KI-Inferenzsysteme. Der dänische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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