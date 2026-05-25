Bern / New York - Der neue Botschafter der Schweiz an der Uno in New York Frank Grütter setzt auf Swissness. Mit typischen Schweizer Eigenschaften wie Dialogbereitschaft, Pragmatismus, Hartnäckigkeit und Innovationsfähigkeit will er mithelfen, die Uno zukunftsfähig zu machen. Der Diplomat mit über 25 Jahren Erfahrung kennt die Vereinten Nationen gut: Von 2018 bis 2022 leitete er die Abteilung für internationale Organisationen in Bern und führte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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