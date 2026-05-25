Die BVB Aktie zeigte sich etwas fester. Der Grund ist eine sportliche Konstellation mit finanzieller Wirkung. Durch den Pokalsieg des FC Bayern München erhält Borussia Dortmund die Chance auf den Supercup und damit auf zusätzliche Einnahmen.BVB Aktie profitiert von Supercup Chance Borussia Dortmund rückt nach dem Pokalsieg des FC Bayern München in den Supercup nach. Hintergrund ist die Doppelrolle des Münchner Klubs. Da dieser bereits als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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