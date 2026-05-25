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Die SM Group erhöht den Anteil erneuerbarer Energien an ihrer Energieversorgung im Jahr 2025 auf 31 %



25.05.2026 / 19:35 CET/CEST

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PASAY CITY, Philippinen, 25. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die SM Investments Corporation (SM Investments), die Muttergesellschaft der SM Group, gab bekannt, dass die Group ihren Anteil an erneuerbaren Energien am gesamten Stromverbrauch im Jahr 2025 auf 31 % gesteigert hat - gegenüber 27 % im Jahr 2024 -, da sie den Einsatz sauberer Energie in allen ihren Geschäftsbereichen weiter ausgebaut hat. Die Group bezog im Laufe des Jahres rund 730 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Durch die Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Energien konnten 370.644,07 Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden; dies entspricht einer Reduzierung um etwa 296.954 elektrisch betriebene Pkw, die ein Jahr lang nicht auf den Straßen unterwegs wären. "Für uns ist die Investition in erneuerbare Energien sowohl eine Entscheidung im Sinne der Nachhaltigkeit als auch eine unternehmerische Entscheidung", sagte Frederic C. DyBuncio, President und Chief Executive Officer von SM Investments. "Dies hilft uns, die langfristigen Energiekosten zu steuern, die betriebliche Effizienz zu steigern und widerstandsfähigere Unternehmen aufzubauen, damit wir unseren Kunden, Mietern, Gemeinden und anderen Interessengruppen besser dienen können." An der Spitze der umfassenden Strategie der Group im Bereich erneuerbare Energien steht die Philippine Geothermal Production Company (PGPC), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SM Investments, die derzeit die Dampffelder Mak-Ban und Tiwi in den Provinzen Batangas, Laguna und Albay betreibt und geothermischen Dampf liefert, mit dem rund um die Uhr bis zu 400 Megawatt saubere, erneuerbare Energie für Haushalte, Büros und Industrieanlagen erzeugt werden können. PGPC erschließt derzeit an sechs Standorten auf Luzon neue geothermische Standorte, die das Potenzial haben, dem Land bis zu 400 Megawatt zusätzliche saubere, erneuerbare Geothermie-Energie zu liefern. Allein die Dampffelder Mak-Ban und Tiwi in Laguna und Albay können jährlich genug geothermischen Dampf erzeugen, um bis zu eine Million Haushalte mit Strom zu versorgen. "Zuverlässige und erschwingliche Energie ist nicht nur für Unternehmen wichtig, sondern auch für die Gemeinden und die Wirtschaft insgesamt", fügte Herr DyBuncio hinzu. "Wir sind der Ansicht, dass erneuerbare Energien, insbesondere Geothermie, dazu beitragen können, die langfristige Energiesicherheit zu stärken und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum zu fördern." In den integrierten Projekten der Group nimmt der Einsatz erneuerbarer Energien weiter zu. SM Prime Holdings, Inc. hat im Rahmen seiner umfassenden Initiativen zur Energieeffizienz mehr als 200.000 Solarmodule auf 69 Immobilien installiert. Die Umstellung der Group auf erneuerbare Energien spiegelt sich zunehmend auch in ihrem gesamten Geschäftsumfeld wider. Alfamart hat kürzlich in seinem Vertriebszentrum in Saraiya in der Provinz Quezon Solarmodule mit einer Spitzenleistung von 120,28 Kilowattpeak (kWp) installiert, um die betriebliche Effizienz innerhalb seines Lieferkettennetzwerks zu verbessern. Unterdessen unterstützen die Bankeneinheiten der Group weiterhin Initiativen zur nachhaltigen Finanzierung. Bis Ende 2025 hat die BDO Unibank, Inc. nachhaltige Projekte im Gesamtwert von 1,21 Billionen PHP finanziert, darunter 71 Projekte im Bereich erneuerbare Energien im Wert von 177 Milliarden PHP. Die China Banking Corp. stellte ihrerseits im Jahr 2025 Finanzmittel in Höhe von 72 Milliarden PHP für Projekte in den Bereichen Energieversorgung, erneuerbare Energien und Energieeffizienz bereit. SM Investments teilte mit, dass der Konzern weiterhin Nachhaltigkeitsaspekte und betriebliche Effizienz in seinen Geschäftsbereichen Einzelhandel, Immobilien, Bankwesen und Portfolioinvestitionen integriert. Informationen zu SM Investments Corporation Die SM Investments Corporation (SM) ist Eigentümerin und Betreiberin marktführender Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Bankwesen und Immobilien und investiert in wachstumsstarke Bereiche der philippinischen Wirtschaft. Durch ihr Portfolio generiert SM stabile Cashflows und reinvestiert diese konsequent, um langfristig Wert zu schaffen. Ihr Einzelhandelsgeschäft ist das größte und am stärksten diversifizierte des Landes. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens, SM Prime Holdings, Inc., ist der größte integrierte Immobilienentwickler auf den Philippinen. Zu seinen Bankbeteiligungen zählen die BDO Unibank, Inc., die größte Bank des Landes, sowie die China Banking Corporation, eine der größten privaten inländischen Banken des Landes. Weitere Informationen finden Sie unter www.sminvestments.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1880730/Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-sm-group-erhoht-den-anteil-erneuerbarer-energien-an-ihrer-energieversorgung-im-jahr-2025-auf-31--302781246.html



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