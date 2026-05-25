Philip Morris CR ist Prags stiller Cash-Dauerläufer. Seit fast 30 Jahren schüttet der Tabakkonzern verlässlich aus, mit fast 100 Prozent Ausschüttungsquote und überdurchschnittlicher Rendite.In der vergangenen Woche stand im Dividenden-Radar mit DNB Norwegens größte Bank im Mittelpunkt. Diesmal geht der Blick nach Tschechien - zu einem Wert, bei dem viele deutsche Anleger eher den Mutterkonzern kennen, der an der Prager Börse aber längst eine Sonderstellung besitzt: Philip Morris CR. Der Tabakkonzern, der zu 77,6 Prozent zu Philip Morris International gehört, ist die Aktie mit der längsten ununterbrochenen Dividendenhistorie an der Prager Börse. Seit 1997 hat das Unternehmen Jahr für Jahr …Den vollständigen Artikel lesen
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