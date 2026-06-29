© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard DrewBAT zieht die Kostenbremse brutal an: 5.500 Stellen weg, 3.500 Aufgaben raus. Bis 2028 sollen rund 696 Millionen Euro zusätzlich gespart werden.British American Tobacco greift tief in die Struktur des Konzerns ein. Der Tabakriese will weltweit 5.500 Stellen abbauen und weitere 3.500 Aufgaben an strategische Partner verlagern. Damit sind rund 20 Prozent der globalen Belegschaft betroffen. Laut Bloomberg sollen die Maßnahmen bis Ende des Jahres umgesetzt werden; das US-Geschäft über Reynolds American ist davon nicht erfasst. Der Konzern begründet den Schritt mit seinem KI-gestützten Transformationsprogramm, das Abläufe vereinfachen und die Kostenbasis deutlich senken soll. Die …
Enthaltene Werte: GB0002875804,CS0008418869Den vollständigen Artikel lesen
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