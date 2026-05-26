Unmanned Aerial Systems (UAS), also autonome oder unbemannte Flugsysteme, haben sich als Megatrend etabliert. Die Bedeutung und die Anwendungsgebiete nehmen unaufhaltsam zu. Im Militär bereits unverzichtbar, wandeln sie sukzessive Branchen wie Logistik, Lieferdienste, Landwirtschaft, Industrieinspektion und Media. Insbesondere Player wie Volatus Aerospace haben gute Karten. Die Erfolgsformel setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Eine starke Verankerung bei Auftraggebern aus der NATO und ein intelligentes Ökosystem mit steigendem skalierbarem Geschäft verleihen der Aktie eine klare Favoritenrolle.Den vollständigen Artikel lesen ...
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