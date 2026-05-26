Während der breite Finanzmarkt seinen Fokus primär auf zyklische Technologietrends wie Künstliche Intelligenz oder den Verteidigungssektor richtet, positioniert sich ein börsennotiertes Unternehmen in einem stark wachsenden, oft übersehenen Nischenmarkt. Das Kerngeschäft des Innovators widmet sich einem gravierenden Umweltproblem. Abseits des Öl- und Erdgasbooms gibt es enorm viele stillgelegte und undichte Öl- und Gasquellen in den USA. Das als klimaschädlich eingestufte Treibhausgas Methan entweicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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