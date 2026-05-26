von Patrick Gunti Herr Feitknecht, Sie haben Mitte Mai Ihren ersten Jahresabschluss als Vorsitzender der Geschäftsleitung der Fenaco präsentiert. Mit welchem Gefühl blicken Sie auf die ersten Monate an der Spitze des Unternehmens zurück? Die ersten Monate waren intensiv und gleichzeitig äusserst spannend. Obwohl ich schon vorher 7 Jahre für die fenaco tätig war, durfte ich das Unternehmen noch einmal neu kennenlernen. Mein Eindruck nach bald einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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