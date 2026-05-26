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Unmanned Aerial Systems (UAS), also autonome oder unbemannte Flugsysteme, haben sich als Megatrend etabliert. Die Bedeutung und die Anwendungsgebiete nehmen unaufhaltsam zu.

Im Militär bereits unverzichtbar, wandeln sie sukzessive Branchen wie Logistik, Lieferdienste, Landwirtschaft, Industrieinspektion und Media. Insbesondere Player wie Volatus Aerospace haben gute Karten. Die Erfolgsformel setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Eine starke Verankerung bei Auftraggebern aus der NATO und ein intelligentes Ökosystem mit steigendem skalierbarem Geschäft verleihen der Aktie eine klare Favoritenrolle.

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Megatrend

Der technologische Reifegrad und damit das rasante Wachstum unbemannter Flugsysteme basieren auf Fortschritten von Batterien, Sensorik, Künstlicher Intelligenz, Computer Vision und Kommunikation. Diese Evolution hat Drohnen leistungsfähiger und zugleich günstiger gemacht. Der Krieg in der Ukraine zeigt eindrucksvoll wie stark preiswerte Drohnen die klassische Militärtechnik, von Aufklärung bis Präzisionsangriff, verändern können.

Außerhalb des Militärs sind Drohnen heute wichtige Werkzeuge für etliche Branchen und Anwendungsbereiche. Landwirtschaft, Rettung, Katastrophenschutz, Überwachung kritischer Infrastruktur, Logistik, Transport und Media spielen die größte Rolle. Laut Grand View Research war der Markt für UAS im vergangenen Jahr rund 20 Mrd. USD groß und wird sich laut Prognosen bereits in wenigen Jahren mehr als verdoppelt haben. Geografisch besitzt Nord Amerika das größte Gewicht, wobei weltweit kommerzielle Anwendungen überwiegen.

Die Experten bescheinigen dem Militärsektor jedoch einen rapiden Aufschwung. Triebkraft sind insbesondere die signifikant gestiegenen Investitionen von Regierungen in UAS rund um den Globus und sowie das Eingehen strategischer Partnerschaften mit privaten Sektor.

USA geben den Takt an

Insbesondere die Regierung der Vereinigten Staaten macht Tempo in der Branche. Mit dem Drone Dominance Program (DDP) hat das US-Verteidigungsministerium eine Initiative geschaffen, die darauf abzielt, die USA als weltweit führenden Player von unbemannten Flugsystemen zu etablieren.

Im Kern ist das Ziel des DDP die Produktion kleiner und kostengünstiger Drohnen massiv zu skalieren und sie in jede Kampfeinheit zu integrieren. Es wird angestrebt über 300.000 Drohnen bis zum Jahr 2028 zu produzieren. Die USA bauen damit einen strategischen Vorrat an einsatzbereiten Systemen auf. Dafür steht rund 1 Mrd. USD zur Verfügung.

Insgesamt haben sich lediglich 48 Firmen für die Teilnahme am Programm qualifiziert, darunter auch Volatus Aerospace. Würden die Kanadier zum Zuge kommen, dann wird der Aktienkurs abheben. Der Markt verkennt momentan dieses massive Potenzial. Ebenso werden die Impulse des Defence Industrial Strategy Kanadas unterschätzt. Das Land plant rund 70% des mehr als 80 Mrd. CAD großen Budgets in die heimische Rüstungsindustrie zu investieren. Mit dem fortlaufenden Ausbau seiner Kapazitäten für Fertigung und Systemintegration in Québec ist Volatus Aerospace ebenfalls bestens positioniert, um von den vorteilhaften Rahmenbedingungen massiv zu profitieren.

Die Erfolgsformel

Volatus Aerospace positioniert sich als integrierter Anbieter eines umfassenden Luft- und Datenökosystems. Damit hebt sich die Gesellschaft deutlich von reinen Drohnenbauern ab. Die Kanadier haben in den letzten Jahren eine beachtliche Anzahl von Unternehmen erfolgreich integriert und so die Chancen im Wachstumsmarkt perfekt genutzt. Im kommerziellen Sektor bieten die Kanadier u.a. Luftdienste für Energieversorger und Infrastrukturbetreiber, was die Überwachung von Pipelines, Stromtrassen und Offshore Windparks umfasst, an.

Im Verteidigungsbereich gewinnt Volatus immer mehr NATO-Aufträge. Zuletzt konnte die Gesellschaft millionenschwere Tickets zur Ausbildung von Drohnenpiloten für militärische und sicherheitsrelevante Einsätze vermelden. Zusammen mit Sentinel R&D arbeitet das Unternehmen zudem an der Entwicklung eines kanadischen Abfangdrohnensystems.

Für künftiges Wachstum im Militär- und Ausschreibungsgeschäft hat das Unternehmen ein internationales Beraterteam mit NATO- und Verteidigungsexpertise aufgebaut. Dieses wird vom bekannten kanadischen Lieutenant-General a. D. Andrew Leslie geleitet, zuletzt stieß US Air Force Major General a. D. Peter "Pete" Fesler hinzu.

Technologisch markierte die Gesellschaft mit dem Start der cloudbasierten Plattform für Drohnenabwehr-Planung und Simulation einen Meilenstein im Frühling. Die SaaS-Plattform SKYDRA generiert wiederkehrende Einnahmen bei Margen zwischen 80 und 85%. Dies wird sich in den nächsten Quartalen positiv auf die Gesamtprofitabilität der Kanadier auswirken. Zudem treibt Volatus die Entwicklung ihrer KI-basierten Autonomieplattform V-Cortex und von schwerlastfähigen Drohnensystemen voran.

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Bedeutende Entwicklungen im ersten Quartal spiegeln sich nur teilweise in den Zahlen wider

Die jüngst veröffentlichten Zahlen des ersten Quartals zeigen nur ansatzweise die strategischen und operativen Erfolge des Unternehmens und werden von Projektverschiebungen und hohen Investitionen negativ überlagert. Somit ist dem leichten Umsatzrückgang von 5,7 Mio. CAD auf 5,6 Mio. CAD in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres keine allzu große Bedeutung zuzumessen. Entscheidend ist, dass durch eine bessere Effizienz und auch Kostensenkungen die Bruttomarge von 32% auf einen neuen Höchstwert von 35% zulegen konnte. Mittelfristig strebt das Management einen stabilen Margenkorridor von 35 bis 40% an.

Noch schreiben die Kanadier rote Zahlen. Mit steigenden Auftragseingängen und einem stärkeren Gewicht des skalierbaren Geschäfts wird sich dieses Bild in den nächsten Quartalen jedoch grundlegend und dauerhaft ändern. Mit einem Cashbestand von fast 32 Mio. CAD ist die Gesellschaft nach wie vor für das geplante Wachstum komfortabel aufgestellt.

"Wir verzeichnen weiterhin eine starke Dynamik in unseren Geschäftsbereichen Verteidigung, Ausbildung und Infrastruktur, gestützt durch Kanadas Strategie für die Verteidigungsindustrie, wachsende Möglichkeiten im Rahmen der NATO sowie die fortgesetzte Kommerzialisierung unserer proprietären Plattformen und Softwaretechnologien. Daher ist die Unternehmensleitung weiterhin zuversichtlich, dass das Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2026 ein deutliches Wachstum erzielen wird", fasste die CEO Glen Lynch die Situation zusammen.

Chart

Aktienkurs und Bewertung

Seit Jahresbeginn bewegt sich die Aktie in einem breiten Korridor zwischen rund 0,50 CAD und 0,90 CAD. Aktuell liegt die Notierung mit 0,66 CAD etwa in der Mitte. Analysten empfehlen die Anteilsscheine unisono zum "Kauf" und nennen Kursziele von bis zu 1,25 CAD. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 450 Mio. CAD und spiegelt somit im Vergleich zu Wettbewerbern ein moderates Bewertungsniveau wider.

Seit Jahresbeginn pendelt die Aktie zwischen 0,50 CAD und 0,90 CAD. Mit neuen Aufträgen und höheren Margen sollte die Aktie schon bald aus diesem Korridor ausbrechen. Quelle: LSEG Refinitiv vom 25.05.2026

Fazit

Volatus ist strategisch vorteilhaft mit seinem Ökosystem aufgestellt. Die Zahlen des ersten Quartals zeigen kaum, was in der Gesellschaft steckt, da das skalierbare und hochmargige Geschäft erst angelaufen ist und Projektverschiebungen sowie hohe Investitionen belasteten. Dies wird sich jedoch in den nächsten Quartalen schlagartig ändern. Vorausschauende Anleger lesen zwischen den Zeilen und nutzen schon jetzt die Chance. Analysten trauen der Aktie ein Aufwärtspotenzial von bis zu 1,25 CAD zu. Sollte die Gesellschaft Aufträge im Rahmen der Verteidigungsprogramme der USA oder Kanada erhalten, sind starke Kursimpulse zu erwarten.

Interessenskonflikt

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