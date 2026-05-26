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11880 Solutions integriert werkenntdenBESTEN in ChatGPT: Neue Ära der KI-gestützten Suche nach dem besten Anbieter



26.05.2026 / 08:00 CET/CEST

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Essen, 26. Mai 2026 - Die 11880 Solutions AG geht den nächsten Schritt in der digitalen Suche und integriert ihre Bewertungsplattform werkenntdenBESTEN in ChatGPT. Nutzer erhalten damit innerhalb KI-gestützter Suchanfragen direkten Zugriff auf aktuelle Kundenbewertungen zu passenden Anbietern. Immer mehr Menschen nutzen künstliche Intelligenz für ihre Online-Recherche. Laut einer Studie des Bayerischen Rundfunks* setzen bereits 82 Prozent der Deutschen bei der Online-Suche auf KI-Anwendungen. Mit der neuen, vom unternehmensinternen KI-Team entwickelten werkenntdenBESTEN -Lösung verbindet 11880 Solutions intelligente Suche mit authentischen, aktuellen Nutzererfahrungen. Auf konkrete Fragen liefert ChatGPT nicht nur in Sekunden passende Antworten, sondern auch hilfreiche Kontaktdaten und relevante Bewertungsinhalte. "Mit der schnellen Entwicklung der App hat das Team seine Innovationskraft eindrucksvoll unter Beweis gestellt", sagt Martin Walter, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Wir reagieren konsequent auf neue Suchtrends und positionieren uns klar als Vorreiter in der digitalen Vermarktung. Ich freue mich sehr darauf, diesen Weg gemeinsam mit dem Team weiterzugehen." Immer häufiger stellen Nutzer sehr konkrete Suchanfragen wie "Welcher Supermarkt in Essen hat am Sonntag geöffnet?". werkenntdenBESTEN erweitert diese Anfragen jetzt direkt in der KI-Suche um verlässliche Empfehlungen und Bewertungen. Für die Nutzung verknüpfen Anwender die App einmalig über den App-Bereich in ChatGPT mit ihrem Nutzerkonto. Anschließend können sie in natürlicher Sprache nach den besten Anbietern oder beispielsweise geöffneten Restaurants fragen. ChatGPT erfasst den Bedarf, die

werkenntdenBESTEN-App übersetzt ihn in eine präzise, bewertungsbasierte Suche. Nicht nur Verbraucher erhalten einen komfortablen und schnellen Zugang zu verlässlichen Informationen, sondern auch 11880-Unternehmenskunden profitieren von einem zusätzlichen, hocheffizienten Vermarktungskanal. *https://www.br.de/unternehmen/inhalt/organisation/medienforschung/2025-ki-and-search-studie-100.html



Kontakt:

Anja Meyer

11880 Solutions AG

Tel.: 0201 / 8099-188

E-Mail: anja.meyer@11880.com



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