Zürich - Der Krieg in Nahost erschüttert Lieferketten, Versorgung und das Preisgefüge. Und der Krieg bedroht so auch den Wohlstand in der Schweiz. Das sagte Jan-Egbert Sturm, Direktor des KOF Instituts der ETH Zürich, im Interview mit «Blick» (online am 25.05.). «Unser Wirtschaftswachstum ist besser, als viele erwartet haben», sagte Sturm mit Blick auf das BIP-Wachstum von 0,5 Prozent der Schweiz im ersten Quartal 2026. Trotz all der Krisen gehe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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