Zürich - Am Devisenmarkt gibt es weiterhin eher wenig Bewegung. Zwar verdichteten sich über das Wochenende die Hinweise auf eine mögliche Einigung zwischen den USA und dem Iran, Anleger blieben aber skeptisch und warteten ab. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9112 mehr oder weniger auf der Stelle. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich ebenfalls kaum von der Stelle. In der Nacht bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7835. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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