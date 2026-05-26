Mehr Gold unter Tage? Explorer meldet neues Ziel

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Kalamazoo Resources meldet neue Fortschritte beim Ashburton Goldprojekt. Das Unternehmen habe beim Peake Vorkommen ein unterirdisches Explorationsziel definiert und zugleich fünf mineralisierte Trends westlich von Mt Olympus identifiziert. Damit rücke neben dem laufenden Mt Olympus Entwicklungsprogramm ein weiterer möglicher Wachstumsbaustein in den Fokus. Nach Angaben des Managements könne Peake die Projektpipeline erweitern und langfristig zur Verlängerung der möglichen Minenlaufzeit beitragen.
Kalamazoo Resources meldet neue Fortschritte beim Ashburton Goldprojekt. Das Unternehmen habe beim Peake Vorkommen ein unterirdisches Explorationsziel definiert und zugleich fünf mineralisierte Trends westlich von Mt Olympus identifiziert. Damit rücke neben dem laufenden Mt Olympus Entwicklungsprogramm ein weiterer möglicher Wachstumsbaustein in den Fokus. Nach Angaben des Managements könne Peake die Projektpipeline erweitern und langfristig zur Verlängerung der möglichen Minenlaufzeit beitragen.
Peake rückt in den Fokus
Das Peake-Vorkommen liegt rund 2 Kilometer westlich von Mt Olympus, dem aktuellen Schwerpunkt der PFS. Nach Angaben von Kalamazoo sei dort früher bereits Gold in einem flachen Tagebau gewonnen worden. Historisch seien rund 18.000 Unzen Gold aus 0,08 Millionen Tonnen Gestein mit einem Gehalt von etwa 7 Gramm Gold je Tonne gefördert worden. Spätere Bohrungen hätten bei Peake eine Ressource von rund 1,92 Millionen Tonnen mit 3,4 Gramm Gold je Tonne abgegrenzt. Das entspreche 210.000 Unzen Gold. Die bekannte Goldzone erstrecke sich über etwa 1,8 Kilometer und sei bisher nur bis rund 200 Meter Tiefe untersucht worden. Das Management sieht deshalb weiteres Potenzial in der Tiefe und entlang der bekannten Ausdehnung.
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