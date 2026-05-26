Chur - Das Wirtschaftsforum Südostschweiz ist ein Pflichttermin für Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Am 9. Oktober 2026 diskutieren unter anderem WEF-CEO Alois Zwinggi, Ex-Armeechef Thomas Süssli, der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner sowie lokale Wirtschaftsgrössen über aktuelle Chancen und Herausforderungen für die Region. Das Wirtschaftsforum Südostschweiz ist seit über einem Vierteljahrhundert der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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